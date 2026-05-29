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稱昔日經濟過度依賴中國 美財長：川普政策正扭轉失誤

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。圖／歐新社
美國財政部長貝森特。圖／歐新社

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計今天發表談話，他在講稿中主張總統川普的議程正扭轉數十年來政策失誤。這些失誤削弱美國供應鏈，使經濟過度依賴中國等競爭者。

路透社報導，貝森特在他事前準備、闡述他對經濟安全看法的講稿中表示，美國長期以來「沉睡不醒」，把安逸與消費誤認為力量與繁榮，過度注重效率卻忽略韌性。

他指出：「我們在某個階段失去先人憑直覺就能理解的基本原則：經濟安全即為國家安全。」貝森特預計稍後在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）發表演說。

貝森特表示，兩黨共同犯下的一連串政策失誤，包括允許中國加入世界貿易組織（WTO），和過度信任以規則為基礎的貿易體系可以約束非市場經濟政策，結果導致美國工業基礎流失，對外國供應商產生依賴。

他也說，依賴競爭對手國供應關鍵原物料、資助與美國利益不一致的國家崛起，以及工業基礎流失等，都和捍衛國際秩序的目標背道而馳。

貝森特強調，川普的「美國優先」（America First）政策議程，包括以國家和經濟安全為核心的關稅措施，加上本屆政府致力重建美國造船能力及關鍵礦物與藥品供應鏈等，將開始糾正過去的錯誤。

報導指出，這份講稿未提出任何新計畫，也未談到伊朗戰爭與與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉帶來的經濟威脅。貝森特表示，川普的政策議程奠基於「經濟安全即為國家安全」。

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