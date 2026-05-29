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美國市場番茄價格飆漲4成 消費者哀嘆吃不消…專家揪原因

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
從速食漢堡到高級料理都少不了番茄，然而過去一年來番茄價格在美國的漲幅高居各類食品之冠，讓消費者大喊吃不消。圖／法新社
從速食漢堡到高級料理都少不了番茄，然而過去一年來番茄價格在美國的漲幅高居各類食品之冠，讓消費者大喊吃不消。圖／法新社

從速食漢堡到高級料理都少不了番茄，然而過去一年來番茄價格在美國的漲幅高居各類食品之冠，讓消費者大喊吃不消；有專家認為，關稅措施及美伊戰爭是推升相關成本的原因之一。

美聯社報導，一名紐約市主廚卡爾巴赫（Isaac Bernal Carbajo）感嘆：「對許多家庭而言，就連採買新鮮蔬菜這樣基本的事情，都已成為嚴肅的財務抉擇。」

根據最新消費者物價指數（CPI），番茄價格與去年同期相比上漲約4成，遠超咖啡（18.5%）、烤牛肉（17.8%）、冷凍魚及海鮮（12%）等其他食品雜貨的漲幅。

美國昨天公布的通膨指標4月個人消費支出物價指數（PCE）年增3.8%，創下近3年來新高。

除農作物收成外，專家將番茄漲價部分歸因於美國總統川普（Donald Trump）第2次任期兩大政策支柱：伊朗戰爭及關稅措施。戰爭推高油價和運輸成本；同時，美國退出允許自墨西哥進口番茄免關稅的協議，墨西哥是美國主要的番茄供應國。

威契塔州立大學（Wichita State University）經濟學家海利（Usha Haley）指出，這可說是「貿易政策、極端氣候與中東政策等三重因素交織而成的完美風暴」。

目前番茄輸入美國需課徵17%關稅。根據聯邦資料，美國的番茄關稅收入自2024年1萬6424美元，飆升至將近460萬美元，增幅高達2萬7879%。

隨著成本轉嫁到消費者身上，許多民眾在超市拍片抱怨，還有人發誓乾脆自己種菜，好避開每磅高達8美元的價格。不過，最受衝擊的是那些以番茄為主要原料的餐飲業者。

李海大學（Lehigh University）供應鏈管理學教授柯爾茲（Phillip Coles）表示，待今年稍晚美國本土番茄採收後，價格應會下跌；價格攀升也會「促使農民擴大種植規模以滿足需求，但考量到作物生長期，這需要時間」。

伊朗 美國 關稅 番茄 川普 美伊戰爭

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