誰是川普接班人？共和黨總統提名戰雙雄爭霸 魯比歐支持率緊追范斯

根據美國最新全國民調，國務卿魯比歐（Marco Rubio）在2028年共和黨內總統候選人提名戰中，支持度迅速攀升，幾乎與副總統范斯不相上下，顯示共和黨初選局勢的巨變。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，愛默生學院（Emerson College）最新民調顯示，范斯（JD Vance）在可能參與共和黨初選的選民中獲得36%的支持，魯比歐則以35%支持率緊追在後。

據報導，范斯與魯比歐迄今皆未宣布角逐總統大位，但魯比歐聲勢攀升，反映出自2026年初以來共和黨選民支持態勢的重大轉變。

原先看似范斯一枝獨秀的局面，如今因為選民板塊分歧，加上持續升溫的不確定性，演變成愈發膠著的競爭格局。

在2028年選戰逐漸升溫之際，魯比歐因為國務卿身分頻頻曝光，包括日前訪問印度4天，致力穩定緊繃的雙邊關係，並推動美國戰略利益，使他在國際舞台上更受矚目。

根據愛默生學院的一系列民調，自2025年8月以來，魯比歐的支持度已大增26個百分點，從9%升至35%。

自今年2月以來，魯比歐的支持度增加15個百分點，抹去范斯原本明顯的領先優勢，使共和黨內總統候選人提名戰演變為兩強爭霸態勢。