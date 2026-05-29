恐已凶多吉少…華盛頓州造紙廠化學槽內爆增至8死 3人下落不明

美國官員表示，華盛頓州造紙廠化學槽內爆事故死亡人數今天增至8人，目前仍有3人下落不明。

法新社報導，位於華盛頓州考利茲郡遠野市（Longview）的日本製漿造紙與液體包裝公司Nippon Dynawave Packaging26日發生巨型化學槽內爆事故，總容量90萬加侖（約340萬公升）的槽內裝有大量具腐蝕性的「白液」（white liquor）。

「白液」是氫氧化鈉（sodium hydroxide）和硫化鈉（sodium sulfide）組成的強鹼性溶液，主要用於製漿造紙。

遠野市消防局局長韓尼格（Brad Hannig）今天在記者會上表示：「我們可以確認，6人已被尋獲。」

當局27日證實有2人死亡，如今死亡人數增至8人，另有3人下落不明，外界擔心他們恐已凶多吉少。

韓尼格表示，救援人員仍在危險環境中搜尋其餘罹難者。

當地官員則強調，事故並未污染當地飲用水與空氣。