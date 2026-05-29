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美印太司令爭取1.5兆美元國防預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國印太司令部司令帕帕羅2025年12月6日出席在加州雷根總統圖書館舉行的雷根國防論壇。路透
美國印太司令部司令帕帕羅2025年12月6日出席在加州雷根總統圖書館舉行的雷根國防論壇。路透

彭博資訊29日獨家報導，美國印太司令部（Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將在提交國會的121頁報告中表示，美軍正悄悄強化在台灣問題上嚇阻中國或與中國作戰的能力，包括部署新型反艦炸彈及先進水雷。

川普政府近來對中國態度較為和緩，特別是在川普赴北京與中國國家主席習近平舉行峰會前夕。但在彭博取得的文件中，帕帕羅以較政府整體立場更強硬的措辭描述北京的軍事意圖，指出中國人民解放軍「正在所有領域進行歷史性擴張，並為兩項主要任務進行訓練：迫使台灣統一，以及反制美國及盟友的防衛能力，軍事備戰目標設定於2027年達成。」

報告詳述，軍事規劃人員將如何在亞洲運用川普政府提出、規模創紀錄的1.5兆美元國防預算。帕帕羅並呼籲國會批准這項較前一年增加44%的龐大支出，以便「保衛本土並挫敗中國錯誤的戰略」。

這項預算申請的重要內容之一是投入5.92億美元，用於開發、原型製作及採購「快速擊沉」（Quicksink）導引套件。該套件可將波音生產、採用GPS導引的聯合直接攻擊彈藥（JDAM）改裝為「低成本、全天候反艦武器，可透過在水下爆炸折斷船體龍骨，進而擊沉船艦」。

報告指出，「快沉」套件有助於反制印太地區規模占優勢的敵對艦隊，矛頭明顯指向擁有全球最大海軍的中國。根據美國國會研究處資料，中國目前擁有超過430艘軍艦，是全球規模最大的海軍；相比之下，美國海軍現役作戰艦艇為291艘。

另一項名為「快速打擊」（Quickstrike）的武器計畫則申請5.31億美元經費，用於發展一系列「可由飛機布設、用於攻擊水面與水下目標的淺水區水雷」。此外，帕帕羅也提到一項針對中國的「秘密投放水雷」（Clandestine Delivered Mine）計畫，利用現有潛艦發射能力部署水雷。

根據報導，「秘密投放水雷」計畫可讓美軍「秘密在關鍵區域布設雷區」，並透過新型「鎚頭鯊」（Hammerhead）水雷補強既有空中布雷能力；「鎚頭鯊」固定於海床，利用感測器偵測威脅，隨後發射Mk 54輕型魚雷。

預算申請文件指出，這些新型水雷有助於美國「維持對關鍵水道的戰略控制」。隨著當前美伊戰爭圍繞伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權展開，這項能力變得格外重要。此外，此次預算申請資助的其他值得關注技術，還包括「坎昆」（Cancun）計畫，用以提供針對中國超視距雷達系統（over-the-horizon radar）的關鍵電子反制能力，以及Darknet安全通訊系統。

此外，預算申請也大幅聚焦極音速武器能力，包括為陸軍及海軍極音速飛彈編列30億美元預算、為空軍極音速巡弋飛彈編列超過10億美元預算，以及9.51億美元用於新型「黑鬍子」（Blackbeard）低成本極音速打擊武器，另有7.79億美元投入空射快速反應武器（Air-Launched Rapid Response Weapon）極音速彈體。

這份日期為4月6日的報告，也再次強調2027年的重要性。由於該年是解放軍建軍100周年，因此被視為中國軍隊完成攻台備戰的重要節點。不過，美國今年稍早發布的一份情報評估，已不再延續五角大廈先前將2027年視為中國可能對台動武年份的判斷。

國防預算 美軍 習近平 彭博

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