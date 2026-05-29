商業定位資料成國安漏洞 美軍戰區行蹤遭掌握

根據軍方官員提交的報告，美國部署在戰區的部隊，曾遭利用市面上可取得的定位資料鎖定攻擊，這具體展現全球監控經濟正如何重塑現代戰場的態勢。

路透社報導，在美國民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）分享給路透社的信件中，美軍中央司令部（Centcom）表示，已「收到多份威脅報告，內容涉及敵方利用商業定位資料，來鎖定或監控戰區內的美軍人員。」

這封於4月14日寄出的信件並未提供更多細節，但中央司令部的責任範圍涵蓋波斯灣地區，目前美軍正因荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）問題與伊朗軍隊陷入對峙。

魏登與一個跨黨派議員團體在今天寄給五角大廈的信中指出，這項披露是首次官方證實美軍在一個活躍戰區中成為鎖定的目標。

信中警告：「商業定位資料可用於識別美軍的集結地點與生活作息規律，敵方可藉此發動飛彈、無人機和路邊炸彈等針對性攻擊，亦可用於反情報目的。」

魏登在聲明中直言，現在是時候「開始將廣告科技產業視為國家安全威脅了」。

五角大廈在電子郵件中表示，將會直接回覆國會議員，但並未透露更多細節。議員們則在信中指出，他們先前試圖向軍方官員取得更多關於部隊遭到鎖定的相關資訊，但並未成功。

定位資料在數位廣告中被廣泛使用，而數位廣告是許多科技公司主要的營收來源。這類資料通常由應用程式或服務供應商從智慧型手機等裝置收集，再出售給資料仲介商。這些資料仲介商會對資料進行彙整與再販售，有時還會透過複雜的中介網絡進行流通。

儘管在公開市場上販售民眾日常行蹤的細節，所帶來的隱私威脅，早已成為公眾討論的議題，但近來這種做法可能構成國家安全風險，也開始引發關注。