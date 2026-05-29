魯比歐：美國擬將巴西兩大黑幫列為恐怖組織

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，美國計劃將巴西兩大犯罪集團列為恐怖組織，此舉是在巴西反對派提出呼籲後推動，並為美方採取更強硬的干預措施開啟大門。

路透社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）總統政府一直試圖避免這類認定，擔憂此舉可能為後續發展鋪路，最終導致美國採取軍事行動，或使得在不知情下與幫派成員有業務往來的銀行面臨制裁。

巴西參議員福拉畢歐．波索納洛（FlávioBolsonaro）本週在華府與川普會面時表示，他已請求美方將這些組織列為恐怖組織。福拉畢歐．波索納洛獲得父親、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持，正在準備角逐總統大位。

福拉畢歐．波索納洛也曾與魯比歐會面，他的幕僚指出，提出這個議題是為了在10月總統選舉期間，提高選民對犯罪問題的關注，同時藉此強調他與川普政府的立場一致。

魯比歐在聲明中表示，雖然外國恐怖組織認定原定於6月5日生效，但美國國務院今天也將第一資本指揮部（Primeiro Comando da Capital，簡稱PCC）與紅色司令部（Comando Vermelho，簡稱CV）這兩個黑幫列為「特別指定全球恐怖分子」。

PCC與CV在巴西監獄中爭奪販毒路線與影響力，主導巴西大部分地區的毒品貿易，並已將觸角擴展至整個拉丁美洲。

魯比歐說，這些幫派是「巴西最暴力的兩個犯罪組織」，他們的影響力與網絡遍及整個地區，甚至延伸到美國境內。

魯比歐說：「川普政府將持續利用一切可用手段，防堵非法毒品流入我們的街頭，並切斷資助暴力毒品恐怖分子的收入來源，以維護我們的國家與國家安全利益。」

魯拉的最高外交政策顧問阿摩林（Celso Amorim）對這項公告做出謹慎回應。他說：「我們歡迎國際合作，尤其是在洗錢與武器走私等問題上。但以此作為干預的藉口是不可接受的。」

巴西外交部與總統府尚未立即回覆置評請求。