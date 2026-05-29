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美國求職如「超級地獄」 投百份履歷無回音…留學生讀博避難

世界日報／ 特派員黃惠玲／芝加哥報導
今年從校園畢業的留學生面臨「超級地獄」級的求職挑戰。(美聯社)
今年從校園畢業的留學生面臨「超級地獄」級的求職挑戰。(美聯社)

對於依靠「實習許可計畫」(Optional Practical Training，OPT)在美求存的各國留學生而言，今年的就業市場已從過去的「地獄級」走向「超級地獄級」難度。在人工智慧(AI)技術推動自動化、企業人力需求急遽萎縮的雙重夾擊下，一場前所未有的留學生「找工海嘯」正在全美各地默默上演。

剛從明尼蘇達州一所學院畢業，主修量化經濟與數據科學(Data Science)的Judy，正身處這場風暴之中。高中就從中國到國外就讀的Judy說，當初在2022年入學時，大數據與資料科學仍是市場上的當紅炸子雞，沒想到四年後的今天，數據科學市場會景氣低迷至此。

擁有「豐富科研、實習經歷」的Judy，鎖定數據分析員、商業分析員、金融分析師及研究助理等量化與風險分析職缺，前後在網上投遞了100多份履歷，但幾乎都石沉大海。

Judy無奈表示，現在只要把履歷投出去，第一關往往就會直接被企業的求職自動化篩選系統(ATS)直接刷掉，連與面試官見面的機會都沒有。在幾經挫折後，她只能在暑假先找一份研究助理工作「續命」，並計畫9月如仍找不到工作，就申請博士班就讀。

另一名從香檳伊利諾大學(UIUC)畢業的留學生Eric說，目前市場上留學生唯一有機會能拿到錄取通知的工作，很多都是流動率極高、具備「銷售屬性」的職缺。為了生存，許多留學生不得不利用展會學習或打工來補貼生活費。加上聯邦政府對OPT有著極其嚴格的失業天數限制，一旦在期限內找不到專業相關工作，就必須被迫離境，巨大的時間壓力逼得留學生喘不過氣。

Judy說，身邊的留學生朋友圈，不論是否畢業於芝加哥大學、西北大學等頂尖名校，今年出現了有趣的奇特現象：「大概所有留學生都拿到了博士錄取通知，但卻幾乎沒有人拿到工作Offer。」

這群被逼入絕境的碩學士畢業生，紛紛選擇走向「讀博避難」這條路。儘管頂尖博士班的申請難度逐年攀升，但對留學生而言，現在要申請到博士學位，竟然比在美國職場上找到一份全職入門工作還要容易得多。

這場科技轉型與經濟失衡引發的「超級地獄級」求職潮，正在重塑這一代留美學子的職涯命運。

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