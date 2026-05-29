快訊

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

拒學、做噩夢恐是受虐求救訊號 3關鍵問法讓孩子說真話

聽新聞
0:00 / 0:00

美國勞動市場陷「超級地獄」模式 4所大學畢業生就業率逆勢逾9成

世界日報／ 特派員黃惠玲／綜合報導
紐約州保羅史密斯學院的學生獲得贊助金在森林裡實務練習，該校的林業與災害應變等領域，屬「AI較難取代」的實作型職業。(美聯社檔案照)
紐約州保羅史密斯學院的學生獲得贊助金在森林裡實務練習，該校的林業與災害應變等領域，屬「AI較難取代」的實作型職業。(美聯社檔案照)

面對近年美國就業市場降溫與人工智慧(AI)快速衝擊，愈來愈多大學畢業生發現，找到理想全職工作比以往更困難。不過，仍有少數大學逆勢維持九成以上的畢業生就業或升學率，其成功模式引發關注。

根據美國大學與雇主協會(NACE)統計，近年大學畢業生全職就業率約落在五成多。教育科技公司Cengage則指出，2024年僅41%畢業生找到與所學相關的全職工作，2025年更降至30%。

然而，部分學校仍維持極高就業表現。例如位於北卡羅來納州的高點大學(High Point University)，2024年畢業生六個月內就業或升學率高達99.2%，2025年也預估超過99%。

校長Nido Qubein指出，高就業率並非偶然，而是長期投入的成果。學校核心理念是培養「生活技能(life skills)」，包括領導力、解決問題、情緒管理、抗壓性、團隊合作與成長思維。

Qubein每周教授大一新生必修課「Real World 101」，透過實作活動培養學生職場能力。學校亦透過企業高管演講、校友網絡與實習保證制度強化職場接軌，確保學生畢業前累積實戰經驗。

另一所就業率亮眼的大學是位於新澤西州的史帝文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)。該校2024年畢業生就業率達96.8%，2025年為93.4%，部分科技與商業科系起薪介於7萬7000至9萬7400元。

校方聚焦「科技導向」策略，早在2017年便成立AI研究機構，並於2024年全面更新課程，要求學生學習AI、數據分析、量子運算、生技與永續科技等新興領域，同時強化領導力、寫作與創業能力。

位於麻州的巴伯森學院(Babson College)以97.8%就業率聞名，2025年畢業生平均起薪超過7.7萬元，高於全美平均約13%。該校重視創業領導力與全球視野，91%學生擁有實習經驗，並提早導入AI應用與模擬面試訓練。

紐約州山區小型學校「保羅史密斯學院」(Paul Smith's College)近年就業率甚至高達97%至100%。該校專長包括林業、野生動物、戶外休閒、餐旅與災害應變等領域，被視為屬「AI較難取代」的實作型職業。

專家指出，面對AI與經濟變局，能提供產業接軌、實作經驗與跨領域技能的大學，將更有機會協助學生在競爭激烈的職場中脫穎而出。

美國 AI 求職

延伸閱讀

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

畢業季 皇后學院華裔畢業生談AI時代就業

報告：最後悔讀的科系 政治與國際關係居冠 比率近五成

相關新聞

美印太司令爭取1.5兆美元國防預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

彭博資訊29日獨家報導，美國印太司令部（Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將在提交國會的121頁報告中表示，美軍正悄悄強化在台灣問題上嚇阻中國或與中國作戰的能力，包括部署新型反艦炸彈及先進水雷。

美國求職如「超級地獄」 投百份履歷無回音…留學生讀博避難

對於依靠「實習許可計畫」(Optional Practical Training，OPT)在美求存的各國留學生而言，今年的就業市場已從過去的「地獄級」走向「超級地獄級」難度。在人工智慧(AI)技術推動自動化、企業人力需求急遽萎縮的雙重夾擊下，一場前所未有的留學生「找工海嘯」正在全美各地默默上演。

控川普性侵女作家遭司法部調查 CNN：布蘭奇再對川敵復仇

有線電視新聞網(CNN)報導，多名消息人士說，指控房地產大亨川普在1990年代性侵的專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)，遭司法部展開刑事調查；司法部調查重點在於卡洛爾是否在針對川普的兩起民事訴訟裡做偽證。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)今年4月掌理司法部之後，頻頻配合川普對宿敵復仇，卡洛爾調查是最新行動。

美國勞動市場陷「超級地獄」模式 4所大學畢業生就業率逆勢逾9成

面對近年美國就業市場降溫與人工智慧(AI)快速衝擊，愈來愈多大學畢業生發現，找到理想全職工作比以往更困難。不過，仍有少數大學逆勢維持九成以上的畢業生就業或升學率，其成功模式引發關注。

54%無大學學歷白人勞工選民不挺川普 比去年初還多

華盛頓郵報28日報導，沒有大學學歷的白人勞工選民大力支持下，川普總統得以二度執政，但這個基本盤如今卻因為經濟而大失所望，對川普的支持度大幅下跌。

美國司法部加快處理紅藍卡詐騙 吹哨者舉報成功還可分紅

哥倫比亞廣播公司(CBS)27日獨家報導，聯邦官員指出，紅藍卡等福利計畫遭到詐騙的吹哨者舉報，司法部將根據「虛假申報法」(False Claims Act)加快處理，以配合川普政府優先施政目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。