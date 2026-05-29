藍源火箭測試爆炸 佛州發射台火光衝天

美國媒體今天報導，藍源公司（Blue Origin）的「新葛倫」（New Glenn）火箭在佛羅里達州卡納維爾角（CapeCanaveral）的發射台上發生爆炸。

藍源公司在社群平台X發出簡短聲明說：「我們在今天點火測試期間遇到異常情況。」聲明還說：「所有人員均已確認安全。」

法新社提到，相關影片顯示火箭下方冒出濃煙，然後爆出巨大火球。

佛州聯邦眾議員哈里多波洛斯（Mike Haridopolos）在X發出聲明說，他已就這起爆炸事件與國家航空暨太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）聯繫。哈里多波洛斯代表的選區涵蓋卡納維爾角。

他說：「我很感恩沒有傳出傷亡消息，感謝第一線應變人員、工程師和發射團隊迅速行動。」

藍源是亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（JeffBezos）成立的航太公司，旗下的新葛倫火箭上個月執行任務時未能將通訊衛星送入正確軌道，引發相關調查。