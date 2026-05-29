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美國設肯亞伊波拉隔離中心 確診將送第3國治療

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
圖為5月21日，在剛果民主共和國東部伊圖里省首府布尼亞的治療點，醫護人員正準備轉移死亡病患的遺體。(新華社)
圖為5月21日，在剛果民主共和國東部伊圖里省首府布尼亞的治療點，醫護人員正準備轉移死亡病患的遺體。(新華社)

白宮今天表示，美國將在肯亞設立一座設施，以隔離曾暴露於伊波拉（Ebola）病毒風險的美國公民。若他們出現症狀，美國不會接回國，而是送往第3國治療。

路透社報導，這項策略明顯有別於以往疫情爆發期間的做法。美國總統川普政府尋求將所有病例阻絕於境外。

世界衛生組織（WHO）本月宣布這波疫情是邦迪布焦型（Bundibugyo）伊波拉病毒引起，尚無經核准的疫苗或療法，構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），且病例數正急遽上升。

到目前為止，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）已通報超過900起疑似病例，200多例疑似死亡。

川普政府高階官員在與媒體的電話會議上表示，這座設施位在肯亞南紐基（Nanyuki）萊基皮亞空軍基地（Laikipia Air Base），是用於安置暴露於病毒風險但尚未出現症狀的高風險美國人。

美國國務院在聲明中說，美國打算為肯亞的伊波拉防疫行動提供1350萬美元，還說國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與肯亞總統魯托（WilliamRuto）通話，討論疫情狀況。

聲明說：「美國首要任務仍是力防伊波拉疫情入境，藉以保護美國人民的健康與安全。」

美方官員告訴媒體，這座設施將配備進階醫療照護資源，支援在隔離期間出現症狀的美國人直到他們被撤離。這些人接下來將轉送至第3國，而不是美國。

一名官員說：「他們接下來將被送到第3級醫療設施。美國疾病管制暨預防中心（CDC）正與國務院合作，確定這座設施或多座設施可能設置的地點。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，確診患者將被送到歐洲國家，國家名單尚待確定。

CDC上週對曾到民主剛果、烏干達或南蘇丹的人士祭出臨時旅行禁令，包括通常不受此類限制的綠卡持有人；同時也在美國3座機場對來自上述國家的美國人進行防疫篩檢。

美方官員今天表示，患者將轉送其他國家是因為這樣比較快，也是為了保護國內的美國民眾。他們否認這項決策出於政治動機。

伊波拉 肯亞 美國

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