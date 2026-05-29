快訊

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

拒學、做噩夢恐是受虐求救訊號 3關鍵問法讓孩子說真話

聽新聞
0:00 / 0:00

美國司法部加快處理紅藍卡詐騙 吹哨者舉報成功還可分紅

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
聯邦決定加強打擊紅藍卡詐騙，圖為紅藍卡與白卡服務中心主任奧茲醫師(左)與副總統范斯5月中旬主持記者會。(路透)
聯邦決定加強打擊紅藍卡詐騙，圖為紅藍卡與白卡服務中心主任奧茲醫師(左)與副總統范斯5月中旬主持記者會。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)27日獨家報導，聯邦官員指出，紅藍卡等福利計畫遭到詐騙的吹哨者舉報，司法部將根據「虛假申報法」(False Claims Act)加快處理，以配合川普政府優先施政目標。

紅藍卡等計畫由聯邦出資，各州負責執行。對於紅藍卡等福利計畫出現詐騙的舉報，司法部民事司現在將優先處理，在60天至120天之內決定是否起訴、進一步調查或駁回檢舉。

消息人士說，在不到120天之內就駁回檢舉的案例並不多見。

許多福利詐騙案件是由公益代位訴訟(qui tam)形式開始，提出檢舉的個人又稱告發人(relators)。司法部經初步審查之後，會決定是否允許告發人繼續興訟，或者需要進一步調查，還是裁定駁回投訴。

如果舉報成功，提出檢舉的個人可以在政府追回的福利詐欺裡獲得獎勵分紅。

主管民事司的司法部助理部長舒馬特(Brett Shumate)表示，加速審查指控福利詐欺的公益代位訴訟，有助於快速發現並打擊新興詐騙，對於執法資源做出策略部署，追回納稅人稅金，加強政府對詐欺案件的全面打擊。

健保詐欺一直是川普政府鎖定打擊目標，尤其是臨終關懷、居家護理領域。川普總統成立專門打擊詐欺的任務小組，指派副總統范斯率領。

曾任司法部民事詐欺部門副主任的Akin律師事務所律師杭特利(Colin M. Huntley)說，這類案件耗時差異極大。

他說，有些案件只須調查幾筆交易，有些案件則涉及全國數千筆交易，案件範圍與複雜程度將決定決策進度，調查行動若能變得更有效率、更早出現結果自然是好事，「但徹底調查還是最重要的」。

CBS曾針對臨終關懷詐欺進行數月調查，包括檢視了加州洛杉磯郡所有現行運作的安寧療護機構的商業與財務紀錄，並採用加州審計人員所界定、可能代表詐欺風險的相同指標。結果顯示，在洛杉磯郡約1800家安寧療護機構中，有超過700家觸發了州政府定義的多項詐欺警示指標。

紅藍卡等計畫由聯邦出資，各州負責執行。（美聯社）
紅藍卡等計畫由聯邦出資，各州負責執行。（美聯社）

美國 詐騙 詐欺

延伸閱讀

醫療軟體公司CEO詐騙紅藍卡4.5億 罪成

DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師

詐騙2.5億元疫情補助款 明州非營利團體主謀被判刑41年8個月

范斯宣布 暫扣加州13億白卡補助 警告各州不打擊醫療詐騙將失補助

相關新聞

美印太司令爭取1.5兆美元國防預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

彭博資訊29日獨家報導，美國印太司令部（Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將在提交國會的121頁報告中表示，美軍正悄悄強化在台灣問題上嚇阻中國或與中國作戰的能力，包括部署新型反艦炸彈及先進水雷。

美國求職如「超級地獄」 投百份履歷無回音…留學生讀博避難

對於依靠「實習許可計畫」(Optional Practical Training，OPT)在美求存的各國留學生而言，今年的就業市場已從過去的「地獄級」走向「超級地獄級」難度。在人工智慧(AI)技術推動自動化、企業人力需求急遽萎縮的雙重夾擊下，一場前所未有的留學生「找工海嘯」正在全美各地默默上演。

控川普性侵女作家遭司法部調查 CNN：布蘭奇再對川敵復仇

有線電視新聞網(CNN)報導，多名消息人士說，指控房地產大亨川普在1990年代性侵的專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)，遭司法部展開刑事調查；司法部調查重點在於卡洛爾是否在針對川普的兩起民事訴訟裡做偽證。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)今年4月掌理司法部之後，頻頻配合川普對宿敵復仇，卡洛爾調查是最新行動。

美國勞動市場陷「超級地獄」模式 4所大學畢業生就業率逆勢逾9成

面對近年美國就業市場降溫與人工智慧(AI)快速衝擊，愈來愈多大學畢業生發現，找到理想全職工作比以往更困難。不過，仍有少數大學逆勢維持九成以上的畢業生就業或升學率，其成功模式引發關注。

54%無大學學歷白人勞工選民不挺川普 比去年初還多

華盛頓郵報28日報導，沒有大學學歷的白人勞工選民大力支持下，川普總統得以二度執政，但這個基本盤如今卻因為經濟而大失所望，對川普的支持度大幅下跌。

美國司法部加快處理紅藍卡詐騙 吹哨者舉報成功還可分紅

哥倫比亞廣播公司(CBS)27日獨家報導，聯邦官員指出，紅藍卡等福利計畫遭到詐騙的吹哨者舉報，司法部將根據「虛假申報法」(False Claims Act)加快處理，以配合川普政府優先施政目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。