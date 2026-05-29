美國司法部加快處理紅藍卡詐騙 吹哨者舉報成功還可分紅

哥倫比亞廣播公司(CBS)27日獨家報導，聯邦官員指出，紅藍卡等福利計畫遭到詐騙的吹哨者舉報，司法部將根據「虛假申報法」(False Claims Act)加快處理，以配合川普政府優先施政目標。

紅藍卡等計畫由聯邦出資，各州負責執行。對於紅藍卡等福利計畫出現詐騙的舉報，司法部民事司現在將優先處理，在60天至120天之內決定是否起訴、進一步調查或駁回檢舉。

消息人士說，在不到120天之內就駁回檢舉的案例並不多見。

許多福利詐騙案件是由公益代位訴訟(qui tam)形式開始，提出檢舉的個人又稱告發人(relators)。司法部經初步審查之後，會決定是否允許告發人繼續興訟，或者需要進一步調查，還是裁定駁回投訴。

如果舉報成功，提出檢舉的個人可以在政府追回的福利詐欺裡獲得獎勵分紅。

主管民事司的司法部助理部長舒馬特(Brett Shumate)表示，加速審查指控福利詐欺的公益代位訴訟，有助於快速發現並打擊新興詐騙，對於執法資源做出策略部署，追回納稅人稅金，加強政府對詐欺案件的全面打擊。

健保詐欺一直是川普政府鎖定打擊目標，尤其是臨終關懷、居家護理領域。川普總統成立專門打擊詐欺的任務小組，指派副總統范斯率領。

曾任司法部民事詐欺部門副主任的Akin律師事務所律師杭特利(Colin M. Huntley)說，這類案件耗時差異極大。

他說，有些案件只須調查幾筆交易，有些案件則涉及全國數千筆交易，案件範圍與複雜程度將決定決策進度，調查行動若能變得更有效率、更早出現結果自然是好事，「但徹底調查還是最重要的」。

CBS曾針對臨終關懷詐欺進行數月調查，包括檢視了加州洛杉磯郡所有現行運作的安寧療護機構的商業與財務紀錄，並採用加州審計人員所界定、可能代表詐欺風險的相同指標。結果顯示，在洛杉磯郡約1800家安寧療護機構中，有超過700家觸發了州政府定義的多項詐欺警示指標。