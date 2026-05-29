控川普性侵女作家遭司法部調查 CNN：布蘭奇再對川敵復仇

有線電視新聞網(CNN)報導，多名消息人士說，指控房地產大亨川普在1990年代性侵的專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)，遭司法部展開刑事調查；司法部調查重點在於卡洛爾是否在針對川普的兩起民事訴訟裡做偽證。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)今年4月掌理司法部之後，頻頻配合川普對宿敵復仇，卡洛爾調查是最新行動。

卡洛爾指控1996年在百貨公司試衣間遭到川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年5月裁定川普賠償500萬元。川普駁斥性侵指控，反批卡洛爾造謠說謊，後來被卡洛爾提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年1月裁定川普賠償8330萬元。

CNN報導，司法部檢察官的調查根據，在於82歲的卡洛爾2022年在宣誓證詞(deposition)中說，對川普提告並沒有接受外部資金，但後來卻坦承打官司某些花費是由億萬富豪霍夫曼(Reid Hoffman)埋單。

知情人士說，川普為卡洛爾官司上訴期間，當時擔任川普私人律師的布蘭奇有參與上訴，因此布蘭奇已經迴避司法部對卡洛爾的調查，並未參加會議，也沒參與調查討論，調查案是由司法部副部長辦公室負責。

消息人士表示，司法部高層已將卡洛爾調查案轉交給位於芝加哥的聯邦檢察官，因為霍夫曼有一個非營利組織的總部設於芝加哥。

根據作證錄影紀錄，卡洛爾2022年提供宣誓證詞時對川普辯護律師哈巴(Alina Habba)表示，打官司開銷並沒有別人幫忙支付。但隔兩周之後，就在開庭前夕，卡洛爾律師通知法官與川普律師指出，獲得霍夫曼非營利組織資金。

哈巴後來在庭上對法官說，卡洛爾團隊「隱瞞真相將近六個月」。

第二巡迴上訴法院在2024年12月維持了500 萬元賠償的裁決，也處理了卡洛爾的可信度問題，因川普指控她在證詞中就訴訟資金來源作出虛假陳述。上訴法院認為，證據顯示「卡洛爾並未參與其訴訟費用由誰支付的事務」。

對於性侵指控判賠500萬元，川普已經上訴到最高法院。川普也說，誹謗案判賠8330萬元也將上訴到底。不過，最高法院對於是否受理上訴已經12次延後決定。