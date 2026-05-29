快訊

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

台南玉井40.2度極端高溫！ 1圖看南台灣大範圍紫爆

拒學、做噩夢恐是受虐求救訊號 3關鍵問法讓孩子說真話

聽新聞
0:00 / 0:00

給家長回扣 美國明州2女涉詐Medicaid撥付2100萬遭起訴

世界日報／ 編譯馬雯婷／綜合報導
明尼蘇達州兩名女子近日遭聯邦檢方起訴，涉嫌捲入一起與州內自閉症醫療補助計畫相關的大規模詐欺案。圖為自閉症孩童示意圖。（美聯社）
明尼蘇達州兩名女子近日遭聯邦檢方起訴，涉嫌捲入一起與州內自閉症醫療補助計畫相關的大規模詐欺案。圖為自閉症孩童示意圖。（美聯社）

美國司法部28日公布，明尼蘇達州兩名女子涉嫌一起與州內自閉症醫療補助（Medicaid）計畫相關的大規模詐欺案，近日遭聯邦檢方起訴，檢察官指出，兩人涉嫌提交超過4600萬元的虛假醫療申請，並將其中約2100萬元資金進行洗錢。

根據法院文件，55歲的Shamso Ahmed Hassan與25歲的Hanaan Mursal Yusuf被控於2020年5月至2024年12月期間，共謀利用「早期密集發展與行為介入」（EIDBI）計畫從事詐欺。檢方表示，兩人涉嫌向Medicaid提交不存在服務的假帳單，並安排不具資格的人員提供相關服務。

起訴書指出，兩人疑似向部分家庭提供每月300至1500元不等的回扣，以吸引家長讓孩子加入相關計畫。檢方稱，Medicaid撥付的約2110萬元款項，之後透過購置房地產及電匯等方式轉移至肯亞，以掩飾資金流向並進行洗錢。

聯邦檢察官表示，Shamso Ahmed Hassan與Hanaan Mursal Yusuf僅是本案15名被告中的其中兩人。當局認為，此案是歷來規模最大的自閉症醫療補助計畫詐欺案件之一，估計造成超過9000萬元損失。

目前，Hanaan Mursal Yusuf與Shamso Ahmed Hassan均否認所有指控。

美國 自閉症 詐欺

延伸閱讀

詐騙2.5億元疫情補助款 明州非營利團體主謀被判刑41年8個月

假戀愛真詐財 年長女性被騙逾150萬

網紅涉買凶殺女兒生父 面臨25年至終身監禁

花2美元向遊民「買票」洛杉磯縣女子認罪

相關新聞

美印太司令爭取1.5兆美元國防預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

彭博資訊29日獨家報導，美國印太司令部（Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將在提交國會的121頁報告中表示，美軍正悄悄強化在台灣問題上嚇阻中國或與中國作戰的能力，包括部署新型反艦炸彈及先進水雷。

美國求職如「超級地獄」 投百份履歷無回音…留學生讀博避難

對於依靠「實習許可計畫」(Optional Practical Training，OPT)在美求存的各國留學生而言，今年的就業市場已從過去的「地獄級」走向「超級地獄級」難度。在人工智慧(AI)技術推動自動化、企業人力需求急遽萎縮的雙重夾擊下，一場前所未有的留學生「找工海嘯」正在全美各地默默上演。

控川普性侵女作家遭司法部調查 CNN：布蘭奇再對川敵復仇

有線電視新聞網(CNN)報導，多名消息人士說，指控房地產大亨川普在1990年代性侵的專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)，遭司法部展開刑事調查；司法部調查重點在於卡洛爾是否在針對川普的兩起民事訴訟裡做偽證。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)今年4月掌理司法部之後，頻頻配合川普對宿敵復仇，卡洛爾調查是最新行動。

美國勞動市場陷「超級地獄」模式 4所大學畢業生就業率逆勢逾9成

面對近年美國就業市場降溫與人工智慧(AI)快速衝擊，愈來愈多大學畢業生發現，找到理想全職工作比以往更困難。不過，仍有少數大學逆勢維持九成以上的畢業生就業或升學率，其成功模式引發關注。

54%無大學學歷白人勞工選民不挺川普 比去年初還多

華盛頓郵報28日報導，沒有大學學歷的白人勞工選民大力支持下，川普總統得以二度執政，但這個基本盤如今卻因為經濟而大失所望，對川普的支持度大幅下跌。

美國司法部加快處理紅藍卡詐騙 吹哨者舉報成功還可分紅

哥倫比亞廣播公司(CBS)27日獨家報導，聯邦官員指出，紅藍卡等福利計畫遭到詐騙的吹哨者舉報，司法部將根據「虛假申報法」(False Claims Act)加快處理，以配合川普政府優先施政目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。