給家長回扣 美國明州2女涉詐Medicaid撥付2100萬遭起訴

美國司法部28日公布，明尼蘇達州兩名女子涉嫌一起與州內自閉症醫療補助（Medicaid）計畫相關的大規模詐欺案，近日遭聯邦檢方起訴，檢察官指出，兩人涉嫌提交超過4600萬元的虛假醫療申請，並將其中約2100萬元資金進行洗錢。

根據法院文件，55歲的Shamso Ahmed Hassan與25歲的Hanaan Mursal Yusuf被控於2020年5月至2024年12月期間，共謀利用「早期密集發展與行為介入」（EIDBI）計畫從事詐欺。檢方表示，兩人涉嫌向Medicaid提交不存在服務的假帳單，並安排不具資格的人員提供相關服務。

起訴書指出，兩人疑似向部分家庭提供每月300至1500元不等的回扣，以吸引家長讓孩子加入相關計畫。檢方稱，Medicaid撥付的約2110萬元款項，之後透過購置房地產及電匯等方式轉移至肯亞，以掩飾資金流向並進行洗錢。

聯邦檢察官表示，Shamso Ahmed Hassan與Hanaan Mursal Yusuf僅是本案15名被告中的其中兩人。當局認為，此案是歷來規模最大的自閉症醫療補助計畫詐欺案件之一，估計造成超過9000萬元損失。

目前，Hanaan Mursal Yusuf與Shamso Ahmed Hassan均否認所有指控。