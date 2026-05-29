美國250週年紀念鈔擬印川普肖像 引發違法疑慮

美國總統川普的肖像可能很快就會出現在新版250美元鈔票上。這是這位共和黨人近來再次打破美國傳統、試圖深植個人印記的最新舉措，但也引發違法疑慮。

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天率先報導這項新鈔票提案的消息，鈔票上的川普肖像十分醒目。

若提案真的實施，這將是近150年以來，美國貨幣首次出現仍然在世人物，更別說是在任總統的肖像。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天在媒體簡報中指出：「目前聯邦眾議院與參議院都已有提案，打算修改現行規定，好讓在世人物，也就是川普，能夠出現在250美元鈔票上。」

貝森特表示，「我不認為讓美國現任總統（肖像）出現在250週年紀念鈔票上，有任何不妥之處」，還說若法案通過，財政部已事先做好準備，但「仍會遵守法律」。

華郵取得的一份設計草圖顯示，鈔票上印有「America 250 anniversary（美國250週年）」字樣，象徵著美國於1776年7月4日宣布獨立。

根據報導，美國財政部兩名由川普任命的官員，去年開始要求鑄印局（Bureau of Engraving and Printing）人員準備原型設計。

鑄印局匿名員工向華郵表示，這項計畫引發疑慮，因為可能違反聯邦法律，這項法律禁止美國貨幣上印製仍在世總統的肖像。

財政部發言人向法新社表示，鑄印局正對這項提案「進行適當規劃與審慎評估」，還說財政部司庫畢治（Brandon Beach）並未在國會行動前要求員工印製鈔票。

根據華郵，鑄印局局長索利梅（Patricia Solimene）曾提出反對並警告畢治等官員，此案存在法律與程序障礙。

報導指出，索利梅隨後突然被調離原職。

近幾個月來，甘迺迪表演藝術中心（John F.Kennedy Center for the Performing Arts）與美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）都已重新命名，將川普名字納入機構名稱中。

讓川普肖像出現在250美元鈔票上的法案去年已提交國會，但目前仍未推進。

民主黨強烈批評此舉，參議院銀行委員會成員華納（Mark Warner）表示，這項前所未有的提案，等同於白宮公然「助長總統的自我崇拜」。