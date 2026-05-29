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烤棉花糖突大爆炸！美國一家三口遭火球吞噬 竟是後院「一罐東西」惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
一家人本來在後院烤棉花糖，想不到引發爆炸。示意圖，非當事人。圖／ingimage
一家人本來在後院烤棉花糖，想不到引發爆炸。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國佛州一戶人家原本只是想在後院烤棉花糖、享受家庭時光，沒想到竟因一罐被遺忘的火藥引發恐怖爆炸，導致父子全身嚴重燒傷。

據《太陽報》（The Sun）報導，25歲的史蒂芬妮（Stephanie Richards）表示，4月28日當天，她答應帶5歲兒子伊曼紐爾（Emmanuel Richards）一起做棉花糖夾心餅。當時她已懷孕8個月，26歲的丈夫貝利（Bailey Richards）則負責用木炭烤爐生火。沒想到就在火勢剛點燃不久，後院突然傳出「巨大爆炸聲」，伴隨刺眼火光。史蒂芬妮回憶，丈夫在爆炸以後全身著火，只好趕快倒在地上翻滾滅火。

事後她才知道，烤爐旁邊竟放著一罐約900克（32盎司）的火藥。原來家人最近才拆掉祖父留下的舊棚屋，以為裡面的東西早已清空。他們沒發現這罐火藥還遺留在後院，炭火火星噴濺到火藥罐，結果引發猛烈爆炸。

史蒂芬妮表示，丈夫幾乎正面承受爆炸威力，而兒子當時也站在附近。她自己只有腿部與手部輕微灼傷，但父子傷勢嚴重。

醫師診斷，貝利雙手、臉部與膝蓋以下為二度燒傷，手臂與右肩更達三度燒傷，之後接受三次植皮手術，未來還需長期復健。兒子則是手臂二度燒傷，所幸不需手術。

事發後的驚悚照片中，可見貝利全身包滿繃帶，臉部也有明顯燒灼痕跡。史蒂芬妮透露，丈夫當時戴著帽子與墨鏡，火焰甚至直接燒進頭髮裡。更誇張的是，爆炸威力之大，附近住戶甚至感覺到震動，還有人看見後院升起巨大煙雲。

目前家屬已設立募款頁面用以支付醫療與復原費用。史蒂芬妮則希望透過自身經歷提醒民眾，夏季在後院生火時一定要格外小心，尤其必須確認周圍是否有易燃物。

爆炸 美國 棉花糖

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