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美法官拒阻！川普收緊郵寄投票新規暫時過關 民主黨受挫

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國聯邦地區法院法官今天拒絕阻止總統川普收緊郵寄投票規範的行政命令，這對民主黨而言是一項挫敗。民主黨律師主張，這道命令可能使數以百萬計選民喪失投票權。

路透社報導，法官做出這項裁決之際，川普領導的共和黨正面臨激烈選戰，力圖在11月期中選舉保住聯邦參眾兩院控制權。川普多年來持續宣稱其2020年敗選源於大規模選舉舞弊，但相關說法缺乏依據，他也多次公開批評郵寄投票是選舉舞弊的根源。

川普3月31日簽署一項旨在全國收緊郵寄投票規定的行政命令，其中包括要求他的政府建立一份確認各州具投票資格的美國公民名單。

這項命令將利用聯邦數據協助各州選務官員核實轄區內的選民資格，並要求不在籍投票只能寄送給各州核准的郵寄投票名單上的選民，此外還要求各州選舉紀錄必須妥善保存5年。

聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等原告要求發布初步禁制令，以阻止該命令生效，華府聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）予以駁回。

他認為，民主黨人提起訴訟為時過早，因為政府尚未公布任何有缺陷的公民身分名單，郵政部門也還未實施任何新規。

尼柯爾斯表示，在聯邦機構開始落實這道行政命令後，民主黨可再次要求發布禁制令。

民主黨主張，這道行政命令侵犯美國憲法賦予各州管理選舉的權限，也可能因為建立選民公民資格名單所依據的資料來源過時或存在錯誤，而不當排除合法登記選民。

另一方面，由民主黨執政州組成的聯盟，也在波士頓聯邦法院提起類似訴訟，挑戰這道行政命令，聯邦地區法院法官塔萬尼（Indira Talwani）預定6月2日審理此案。

川普 投票 民主黨 共和黨

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