快訊

明高溫略降！這2地恐有短延時強降雨 下周「薔蜜」接近北東水氣增

獨／高雄「美濃大峽谷」盜採案幕後大咖浮出檯面 市議員胞兄被約談

黃仁勳離台直奔南韓！傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

聽新聞
0:00 / 0:00

紐約聯邦準備銀行調查 美國挨餓人口超越疫情時期

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
紐約聯邦準備銀行表示，美國今年受挨餓之苦的人口，已超越COVID-19疫情最嚴峻的時期。圖為美國民眾在弗吉尼亞州阿靈頓的一家超市購物。中新社
紐約聯邦準備銀行表示，美國今年受挨餓之苦的人口，已超越COVID-19疫情最嚴峻的時期。圖為美國民眾在弗吉尼亞州阿靈頓的一家超市購物。中新社

紐約聯邦準備銀行今天表示，美國今年受挨餓之苦的人口，已超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻的時期。

法新社報導，紐約聯邦準備銀行（Federal ReserveBank of New York）今年2月進行一項調查，訪談約1200名美國家庭經濟支柱，詢問他們是否必須動用儲蓄或緊急帳戶來支付開銷、是否難以獲得足夠的食物、是否家中孩童因此少吃一餐，或者是否接受食品捐贈或政府的食物採買補助。

紐約聯邦準備銀行表示：「調查報告指出經歷上述4種情況的家庭比例，出現了顯著的增長。」

「我們發現糧食不安全的情況顯著加劇，特別是在低學歷、低收入家庭以及育有幼童的家庭之中。」

這項調查是在伊朗戰爭爆發前進行，伊朗戰爭已將美國的雜貨價格推升至2023年以來的最高水準。

超過1/3的受訪家庭表示，他們必須動用儲蓄才能勉強度日，這個數字高於2020年6月的21.8%。

而在2020年6月疫情封城的高峰期，全美領取失業救濟金人數超過3300萬人，創下歷史新高。當時疫情衝擊全球經濟，消費者超市掃空貨架，導致各項商品價格飆漲。

而在今年的調查中，10%的家庭說他們沒有足夠的食物或有孩童因此漏餐，相較之下，2020年6月這個比例僅為4%。

此外，超過15%的受訪者表示曾接受過食品捐贈，高於之前的10.6%。

紐約聯邦準備銀行指出，消費者對「自身的財務狀況和前景感到悲觀」。

紐約聯邦準備銀行還說：「目前的消費者信心水準…已滑落至接近或低於經濟大蕭條和疫情時期的低點。」

「儘管許多家庭生活依然寬裕，且整體經濟活動正以穩健步伐擴張，但仍有大部分的人口面臨著高度的經濟不安全感與財務壓力，整體的消費者信心也已跌至低點。」

疫情 美國

延伸閱讀

貧富不均惡化 財富將一代不如一代

假學歷騙過審查20年！CIA前高官侵吞公款 住家搜出近300根金條

瑞銀亞洲投資論壇主題「變革時代 投資未來」 逾4,500名與會者創新高

71%美國人拒絕AI資料中心建在住家附近！水電資源與噪音成最大隱憂

相關新聞

高腐蝕「白液」外洩…美造紙廠化學槽內爆 罹難人數恐攀至11人

官員今天表示，美國華盛頓州一家造紙廠的化學槽發生內爆破裂事故，已造成2人死亡，9人受傷。另有9人失蹤，恐已罹難。這起事故...

紐約聯邦準備銀行調查 美國挨餓人口超越疫情時期

紐約聯邦準備銀行今天表示，美國今年受挨餓之苦的人口，已超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻的時期

紐約車險改革法案 霍楚簽署 保費料將降低

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)28日簽署汽車保險改革法案，作為本年度州預算案的一部分，即日起生效。新法多管齊下，打擊保險詐欺、限制不法獲益者索賠、禁止保險公司以郵遞區號或職業等個人因素釐定費率，預期將為紐約駕駛人降低汽車保險支出。

綠卡面試已開始詢問為何沒回母國申請 律師提建議

川普政府22日宣布移民必須回到母國申請綠卡之後，美國公民暨移民局(USCIS)的移民官已經根據新版指南，詢問申請永久居留權的移民為何沒有回到母國辦理調整身分。華盛頓郵報27日報導，移民律師指出，原本就已負荷沉重的作業系統將更添增壓力，某些移民恐怕將對申請合法身分望而卻步。

美國國安部控庇護城市阻執法擬撤海關 恐重創紐約、舊金山

川普政府正在制定計畫，對拒絕配合移民取締行動的「庇護城市」，計畫撤走海關人員，暫停在其主要機場辦理國際旅客及貨物的通關服務。

世界盃票價貴 紐新兩州檢察長要查

紐約和新澤西州檢察長27日聯合向國際足總(FIFA)發出傳票，指控其在出售世界盃球票時存在誤導訊息，使已購票的球迷得到的票貨不對價，侵害本地消費者利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。