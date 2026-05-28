高腐蝕「白液」外洩…美造紙廠化學槽內爆 罹難人數恐攀至11人

官員今天表示，美國華盛頓州一家造紙廠的化學槽發生內爆破裂事故，已造成2人死亡，9人受傷。另有9人失蹤，恐已罹難。這起事故死亡人數恐將攀升至11人。

法新社報導，位於華盛頓州考利茲郡遠野市（Longview）的日本製漿造紙與液體包裝公司NipponDynawave Packaging，昨天發生內有高腐蝕性物質的巨型化學槽內爆事故。

華盛頓州考利茲郡第2消防救援隊（Cowlitz 2 Fireand Rescue）的高德斯坦（Scott Goldstein）表示，已確認2人死亡，至於另外9名失蹤者，目前已放棄搜救。

他在記者會上指出：「今天上午起，我們已將這起事件從（人員）搜救轉為（遺體）搜尋階段。」

高德斯坦指出，Nippon Dynawave Packaging這起事故發生在清晨換班時，當時一個容量為90萬加侖、裝有大量「白液」（white liquor）物質的化學儲槽突然破裂。

「白液」為以氫氧化鈉和硫化鈉組成的化學溶液，主要用於製漿造紙。

這起內爆破裂事故導致車輛、建築物和設備受損，消防人員目前仍在努力確定失蹤人員的位置。現場照片顯示，巨大的化學槽已嚴重傾斜變形。

高德斯坦表示，據信化學槽內仍殘留約2萬5000加侖的物質，但目前情況穩定。