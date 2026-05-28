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美國國安部控庇護城市阻執法擬撤海關 恐重創紐約、舊金山

世界日報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
國安部長穆林指出，對於不配合移民政策的庇護城市，擬計畫停止在機場處理移民及海關手續。（路透）
國安部長穆林指出，對於不配合移民政策的庇護城市，擬計畫停止在機場處理移民及海關手續。（路透）

川普政府正在制定計畫，對拒絕配合移民取締行動的「庇護城市」，計畫撤走海關人員，暫停在其主要機場辦理國際旅客及貨物的通關服務。

世界盃足球賽開幕在即，預料將有大批國際旅客湧至，在此時刻祭出有關舉措，將會沉重打擊民主黨主政州市的旅遊及商業活動。

綜合路透等媒體報導，國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)在福斯新聞頻道26日播出的訪問中表示，「目前政府正在起草方案，雖然尚未正式啟動」。

穆林說已跟白宮官員會面討論，但強調尚未決定是否要推進該計畫。

他指責一些「庇護城市」的激進左翼民主黨人，不允許聯邦政府移民執法部門履行職責、執行聯邦法律，因此「我們不應處理飛往這些城市的國際航班」。

根據司法部此前公布的「庇護城市」名單，波士頓、丹佛、費城、芝加哥、洛杉磯、紐約、紐瓦克、西雅圖及舊金山等城市都擁有大型國際機場，因此勢必受影響。

穆林早在今年4月在國安部撥款爭議期間，首次公開威脅停止「庇護城市」處理國際旅客通關工作。當時民主黨人藉此要求遏制移民和海關執法局(ICE)、以及海關暨邊境保護局(CBP)的濫用職權行為。

路透早前報導，穆林上星期私下就此向美國旅遊業高層作出說明。

代表各大航空公司、飯店、汽車租賃公司及相關旅遊企業的美國旅遊協會(U.S. Travel Association) 22 日證實，穆林與協會代表會面時，確認政府正考慮從某些庇護城市的國際機場撤走CBP人員。

協會指出，對於依賴旅遊業及國際遊客的社區而言，有關舉措將帶來毀滅性後果。光是去年，就有超過5000萬國際旅客經紐約三大機場入出境。

由美國主要客運及貨運航空公司組成的「美國航空協會」(Airlines for America) 也發聲明表示，在主要機場減少海關人員，將嚴重擾亂航空公司、國際旅客及貨物的往來流通，形成各方皆輸局面。

移民 白宮 川普

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