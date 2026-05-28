美國移民法庭「超級聽證會」增至百人 未出庭變缺席遞解令

司法部轄下的移民法庭近期推行新策略，將原先每次審理20、30人的移民聽證會，大幅擴編為每場同時審理100多人「超級聽證會」(massive master calendar hearings)，引起移民律師的強烈憂慮。

美國移民律師協會(AILA)執業政策顧問薇內莎‧多哈奎茲-托雷斯(Vanessa Dojaquez-Torres)指出，超級聽證會主要針對沒有律師代理的移民，「由於這些人沒有律師，他們可能無法得到適當的通知」，且法庭通常無法容納這麼多人，「這幾乎就是為增加自動收到驅逐令的人數而設計」。

匿名的德州移民律師告訴「全國公共廣播電台」（NPR），當局打著如意算盤，「估計大多數人不會出庭，這樣就可以聲稱完成大量案件，因為這會變成缺席遞解令」。

這些被提前審理的案件，多數原定2027年至2029年之間舉行聽證會。

律師指出，部分移民未收到任何郵寄或電子通知，一旦錯過變更的提前聽證日期，法官即可直接發出驅逐令。

這項做法目前已在芝加哥、波士頓，以及麻州全是福(Chelmsford)的移民法院實施，達拉斯移民法院也即將跟進。

川普政府推動大幅加速驅逐行動的整體目標，川普表明希望每年驅逐100萬人，遠多於2025年的60萬人；聯邦政府另批評移民法庭積案數百萬件，堪稱快速遣返的最大障礙。

為因應龐大案量，司法部上周宣布2026財年已聘用153名移民法官，創下歷史新高，其中包括77名新法官，以及五名擔任法官的臨時軍事律師。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)說：「川普政府致力重建一支移民法官隊伍，恢復我國移民系統中的法律秩序。」

然而，這波大規模招聘的背景其實是去年的大規模裁員，聯邦司法部移民審查執行辦公室(EOIR)去年有超過100名法官遭解雇，占總數約25%。

NPR分析發現，曾代表移民客戶的法官遭解雇的機率，遠高於曾任職國土安全部(DHS)的法官，顯示人事汰換具明顯政治傾向。