史上最大規模！美國82移民法官宣誓就職 加快處理320萬積案

司法部宣布82名移民法官宣誓就職，為史上最大規模，將處理320萬件積案。不過，此次招募以「遣返法官」為號召，加上川普政府先前已解雇逾百名法官，學界與法律界擔憂裁決公正性恐受到影響。

美國廣播公司新聞(ABC News)報導，在發動一場積極招募「遣返法官」的廣告行動後，司法部宣布82名移民法官宣誓上任，成為史上規模最大的一批法官團隊，將處理高達320萬件的積案。在招募「遣返法官」的廣告中，還標榜首次加入聯邦政府的員工可獲得額外25%的簽約獎金，適用地區包括舊金山、紐約、洛杉磯、波士頓等城市。新上任的法官包括77名正式法官與5名臨時法官，將協助裁決美國境內的庇護案件。

川普政府自2025年再度執政以來，已解雇或迫使約100多名移民法官離職，其中至少14人在舊金山，許多法官仍在等待政府解釋。舊金山、紐約等主要大都會的法院受創最重，裁員帶來的衝擊尤為顯著。

舊金山大學法學教授鄧新源(Bill Hing)，對此次招聘流程及其對庇護裁決的潛在影響表達擔憂，他表示，「我們可以預期，這將是庇護制度的終結。當你站在這77名法官中任何一人面前，申請肯定會被駁回。這令人遺憾，他們聘請的不是理應中立的人，而是專門負責驅逐出境的人。」

鄧新源也質疑部分新進法官的專業背景，他說，「他們曾是移民及海關執法局的檢察官，也有人來自軍法署法庭。換句話說，這些人都是檢察官出身。這些新法官基本上是授命駁回庇護申請、執行驅逐出境。」作為招聘方案的一部分，司法部提供的年薪在15萬9000元至20萬7000元之間。

法律界領袖也對新法官在任命前的評估方式提出質疑。加州律師協會(California Lawyers Association)會長艾凡斯(Terrance Evans)表示，「我們確實對移民程序及程序正義本身有所擔憂，這攸關案件當事人的權益。我們也對法官有所疑慮，希望確保他們具備審理案件、了解案情以及執法的資格。」