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川普被控性侵與誹謗案上訴 司法部調查原告作偽證

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普遭作家卡洛爾（E.Jean Carroll）控告性侵與誹謗案，經陪審團裁決鉅額賠償，目前上訴中。媒體CNN引述多位知情人士表示，司法部已經對原告展開刑事調查。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，司法部調查聚焦於卡洛爾在指控川普的兩件民事訴訟中，她的證詞是否構成偽證。

其中一案是卡洛爾指控川普於1996年在紐約一家百貨公司的試衣室中性侵她，另一案是卡洛爾指控川普在2019年誹謗她，當時她首度公開控訴川普性侵，川普卻稱「她不是我的菜」，並稱她編造故事是為了搏取她的回憶錄銷售量。

檢方調查重點是：卡洛爾於2022年作證時聲稱，她的訴訟案並未獲得任何外部資助，但之後才說億萬富豪霍夫曼（Reid Hoffman）曾幫忙支付部分律師費與開支。

卡洛爾方面拒對此事發表評論。CNN記者今天多次聯繫霍夫曼也未獲回覆。

據知情人士透露，代理司法部長布蘭希（ToddBlanche）已宣布迴避此案，因為他曾擔任川普的私人辯護律師，負責處理川普對卡洛爾民事判決的上訴。此案調查工作由副部長辦公室其他高層官員主導，布蘭希未參與相關會議或討論。

消息人士指出，司法部高層已將此調查移交給芝加哥（Chicago）的聯邦檢察官辦理。卡洛爾的證詞雖於紐約進行，但協助她負擔部分律師費的霍夫曼，他所屬的非營利組織設於芝加哥。

在2022年錄影證詞中，卡洛爾向當時的川普律師哈芭（Alina Habba）表示，沒有人為她支付律師費。但在開庭前兩週，卡洛爾律師才告知法官及川普的律師，他們已從霍夫曼的非營利組織獲得資助。

卡洛爾的律師強調，卡洛爾本人從未見過或與此一非營利組織的任何人交談過。哈芭則在法庭上指控卡洛爾方面「合謀隱瞞真相將近6個月」。

當時法官允許川普律師再度傳訊卡洛爾，但這段證詞尚未公開。

兩週後庭審開始時，法官凱普蘭（Lewis Kaplan）表示，他認為卡洛爾的證詞誠信無虞，並阻止律師詢問有關霍夫曼資助的細節。

卡洛爾目前仍與川普纏訟。陪審團先前已分別裁定川普須賠償卡洛爾，兩案合計約8800萬美元。

對百貨公司試衣間一案，紐約聯邦陪審團裁定川普性侵與事後誹謗罪成立，判賠500萬美元。此案川普已向最高法院（Supreme Court）提出上訴。

對卡洛爾指控的名譽誹謗案，陪審團判決川普須賠償逾8300萬美元，川普方面矢言會採取上訴行動。

至於是否受理川普的上訴，最高法院已12度延後決定，最近一次延後是在今天上午。

在另一案中，川普曾要求司法部列為被告，那麼他可以主張自己免責。不過，上訴法院法官表示，這一論點在訴訟程序中已經太晚提出，因此駁回其請求。

川普 卡洛爾 CNN

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