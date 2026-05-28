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密謀殺害伊朗裔美籍記者 美國男子判刑10年

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

美國一名承認參與謀殺伊朗裔美籍記者阿琳賈德（Masih Alinejad）計畫的男子今天遭判處10年徒刑。

法新社報導，這名男子是37歲的洛德霍特（Jonathan Loadholt），他2024年11月遭逮捕，承認參與針對阿琳賈德的陰謀，共謀跟蹤騷擾和洗錢。現年49歲的阿琳賈德以批評德黑蘭當局聞名，2009年離開伊朗。

洛德霍特和另一名男子李維拉（Carlisle Rivera）被控收受10萬美元，意圖殺害住在美國的阿琳賈德。李維拉1月承認犯下共謀買凶殺人罪，遭判處15年徒刑。

美國司法部表示，這起針對阿琳賈德的謀殺計畫來自伊朗政府的指使。

司法部主管國家安全事務助理部長艾森柏格（JohnEisenberg）說：「德黑蘭當局企圖在美國謀害一名美國記者，只因她揭露這個政權眾多迫害行為中的一些事實。」

另一名嫌犯沙克里（Farhad Shakeri）仍在逃，他是住在伊朗的阿富汗人，被控代表伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）招募洛德霍特和李維拉。

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