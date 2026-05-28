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假學歷騙過審查20年！CIA前高官侵吞公款 住家搜出近300根金條

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國中央情報局（CIA）1名曾持有最高機密等級許可的前資深官員，被控涉嫌在住家內私藏價值數千萬美元的金條，同時還涉嫌在近20年間持續謊報個人背景。資料照片。路透
美國中央情報局（CIA）1名曾持有最高機密等級許可的前資深官員，被控涉嫌在住家內私藏價值數千萬美元的金條，同時還涉嫌在近20年間持續謊報個人背景。資料照片。路透

NBC新聞27日報導，根據法院文件與2名知情人士說法，美國中央情報局（CIA）1名曾持有最高機密等級許可的前資深官員，被控涉嫌在住家內私藏價值數千萬美元的金條，並宣稱這些金條是用於「與工作相關的支出」。此外，他還涉嫌在近20年間持續謊報個人背景。

涉案的前情報官名叫拉許（David Rush），曾擔任管理職。他的住家上周才遭到搜索，並在維吉尼亞州東區聯邦法院以竊取公款罪名起訴，律師則未回應媒體詢問。目前尚不清楚針對拉許的調查如何展開，也不清楚他何時離開CIA。

拉許曾3度申請政府職位，第一次申請時聲稱自己於2000年畢業於克萊蒙森大學（Clemson University），第二次申請時則增加擁有倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）研究所學位。

根據法院文件，拉許直到2009年第3次申請時才成功錄取，並在履歷中加入美國海軍試飛員學校（U.S. Naval Test Pilot School）的相關試飛測試紀錄。之後，拉許在升遷申請中自稱曾擔任空軍技術學院（Air Force Institute of Technology）論文指導教授，還宣稱自己是美國海軍飛行員。

然而，根據訴狀，上述學經歷全都不實。拉許並未從上述學校畢業，調查人員也表示，美國聯邦航空總署（FAA）查無任何登記在拉許名下的飛行執照或相關證書。

根據1名負責調查此案的聯邦調查局（FBI）探員提交的宣誓書，拉許自2025年11月至2026年3月期間，多次申請資金，包括外幣與價值數千萬美元的金條。但調查人員在靠近他辦公室的儲藏空間內，只找到部分資金。法院文件指出，聯邦探員5月18日搜索拉許住家時，查扣約300根金條，總價值超過4000萬美元（約新台幣12.67億元），另查獲約200萬美元現金（約新台幣6336萬元），以及35只名錶，多數為勞力士（Rolex）。

法院文件指控，拉許明知故犯，將部分以工作相關開銷名義申請的資金帶回家中挪作私用。儘管文件未明確說明拉許任職於哪個機構，但2名知情人士表示，他任職的機構就是CIA。1名知情人士指出，包括外幣與金條在內，大部分、甚至可能全部資金，目前都已追回。

被問及拉許案時，CIA發言人在與FBI共同發布的書面聲明中表示：「CIA內部調查發現可能涉及違法行為後，局長拉特克利夫（John Ratcliffe）已將相關資訊移交FBI進行執法調查。FBI目前正與CIA及司法部密切合作，持續全面調查此案。我們致力於查明事實、追究責任，並依法伸張正義。」

這起案件引發外界質疑美國聯邦政府安全審查制度。該制度是為了確保情報人員及其他政府雇員不會背叛公眾信任，或替外國從事間諜活動。

假學歷 黃金

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