綠卡面試已開始詢問為何沒回母國申請 律師提建議

川普政府22日宣布移民必須回到母國申請綠卡之後，美國公民暨移民局(USCIS)的移民官已經根據新版指南，詢問申請永久居留權的移民為何沒有回到母國辦理調整身分。華盛頓郵報27日報導，移民律師指出，原本就已負荷沉重的作業系統將更添增壓力，某些移民恐怕將對申請合法身分望而卻步。

USCIS宣布絕大多數移民都必須返回原居留國申請綠卡的新規，打破了延續數十年來允許移民在美國境內申請綠卡的慣例。兩位知情律師指出，USCIS現在已經開始詢問某些綠卡申請人為何沒有回到家鄉辦理手續，某些移民則被移民官問道，為何簽證到期之後沒有回到家鄉、是否有任何因素而沒向美國駐外使領館辦理綠卡申請。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)會長喬瑟夫(Jeff Joseph)說，新規宣布之後，現在看到政策已經下達到USCIS各地辦公室。他表示：「這是在轉輪上設置障礙物，企圖關閉合法移民的另一種手段。」

報導指出，必須返回母國申請綠卡的新政策，引發家人之間可能分離多年的憂慮。職場社交平台領英(LinkedIn)創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)等科技大老紛紛譴責新規有害企業。

究竟新規將衝擊哪些移民，川普政府迄今提供細節非常有限。USCIS發言人22日晚間表示，能證明符合經濟利益或其他國家利益的申請人，仍將獲准留在美國境內申請綠卡。

喬瑟夫指出，USCIS宣布新版規定之前，某些綠卡申請人在作業初期就面臨不尋常的嚴格審查。他指出，如今移民官要求申請人提交額外資料，證明自己為何應該獲得居留權，包括證明與美國公民之間的家庭關係以及個人教育程度、英語水平、報稅紀錄、服役紀錄、就業歷史等。

他表示，過去並未要求這些紀錄，除非申請案件被標記重大警示，例如曾遭刑事定罪，才需要提交進一步資料。

許多移民律師：不要輕易出境

由於缺乏川普政府明確指引，許多移民律師建議客戶在USCIS發布進一步訊息之前，不要輕易出境。

國土安全部發表聲明說，「遵守法律的高素質申請人與高技術專業人才」不會因為新規而受到明顯影響。聲明指出，川普總統優先考慮能從文化、社會、經濟層面強化美國的移民，防止第三世界國家移民大舉入侵傷害國家。

新政策 這些移民可能風險最大

移民律師表示，新政策對申請永久居留的配偶與家庭成員可能風險最大。例如，一名持觀光簽證入境、之後與美國公民結婚並申請綠卡的移民，未來可能會比過去受到更嚴格的審查。以往，即使這些申請人曾逾期停留，他們通常仍被允許透過「身分調整」程序合法轉換身分。

觀光簽證也不同於某些提供取得合法永久居留途徑的工作簽證，因為觀光簽證只允許持有人因非移民目的而入境旅行。