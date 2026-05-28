快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

綠卡面試已開始詢問為何沒回母國申請 律師提建議

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

川普政府22日宣布移民必須回到母國申請綠卡之後，美國公民暨移民局(USCIS)的移民官已經根據新版指南，詢問申請永久居留權的移民為何沒有回到母國辦理調整身分。華盛頓郵報27日報導，移民律師指出，原本就已負荷沉重的作業系統將更添增壓力，某些移民恐怕將對申請合法身分望而卻步。

USCIS宣布絕大多數移民都必須返回原居留國申請綠卡的新規，打破了延續數十年來允許移民在美國境內申請綠卡的慣例。兩位知情律師指出，USCIS現在已經開始詢問某些綠卡申請人為何沒有回到家鄉辦理手續，某些移民則被移民官問道，為何簽證到期之後沒有回到家鄉、是否有任何因素而沒向美國駐外使領館辦理綠卡申請。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)會長喬瑟夫(Jeff Joseph)說，新規宣布之後，現在看到政策已經下達到USCIS各地辦公室。他表示：「這是在轉輪上設置障礙物，企圖關閉合法移民的另一種手段。」

報導指出，必須返回母國申請綠卡的新政策，引發家人之間可能分離多年的憂慮。職場社交平台領英(LinkedIn)創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)等科技大老紛紛譴責新規有害企業。

究竟新規將衝擊哪些移民，川普政府迄今提供細節非常有限。USCIS發言人22日晚間表示，能證明符合經濟利益或其他國家利益的申請人，仍將獲准留在美國境內申請綠卡。

喬瑟夫指出，USCIS宣布新版規定之前，某些綠卡申請人在作業初期就面臨不尋常的嚴格審查。他指出，如今移民官要求申請人提交額外資料，證明自己為何應該獲得居留權，包括證明與美國公民之間的家庭關係以及個人教育程度、英語水平、報稅紀錄、服役紀錄、就業歷史等。

他表示，過去並未要求這些紀錄，除非申請案件被標記重大警示，例如曾遭刑事定罪，才需要提交進一步資料。

許多移民律師：不要輕易出境

由於缺乏川普政府明確指引，許多移民律師建議客戶在USCIS發布進一步訊息之前，不要輕易出境。

國土安全部發表聲明說，「遵守法律的高素質申請人與高技術專業人才」不會因為新規而受到明顯影響。聲明指出，川普總統優先考慮能從文化、社會、經濟層面強化美國的移民，防止第三世界國家移民大舉入侵傷害國家。

新政策 這些移民可能風險最大

移民律師表示，新政策對申請永久居留的配偶與家庭成員可能風險最大。例如，一名持觀光簽證入境、之後與美國公民結婚並申請綠卡的移民，未來可能會比過去受到更嚴格的審查。以往，即使這些申請人曾逾期停留，他們通常仍被允許透過「身分調整」程序合法轉換身分。

觀光簽證也不同於某些提供取得合法永久居留途徑的工作簽證，因為觀光簽證只允許持有人因非移民目的而入境旅行。

綠卡 移民 美國

延伸閱讀

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

移民局新規須回國申請綠卡？律師這麼解讀

綠卡境內調整新政引震動 律師：不亞於新型炸彈 籲申請人觀望

川普政府新規申請綠卡必須出境辦理 科技界批荒唐

相關新聞

紐約車險改革法案 霍楚簽署 保費料將降低

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)28日簽署汽車保險改革法案，作為本年度州預算案的一部分，即日起生效。新法多管齊下，打擊保險詐欺、限制不法獲益者索賠、禁止保險公司以郵遞區號或職業等個人因素釐定費率，預期將為紐約駕駛人降低汽車保險支出。

綠卡面試已開始詢問為何沒回母國申請 律師提建議

川普政府22日宣布移民必須回到母國申請綠卡之後，美國公民暨移民局(USCIS)的移民官已經根據新版指南，詢問申請永久居留權的移民為何沒有回到母國辦理調整身分。華盛頓郵報27日報導，移民律師指出，原本就已負荷沉重的作業系統將更添增壓力，某些移民恐怕將對申請合法身分望而卻步。

美國國安部控庇護城市阻執法擬撤海關 恐重創紐約、舊金山

川普政府正在制定計畫，對拒絕配合移民取締行動的「庇護城市」，計畫撤走海關人員，暫停在其主要機場辦理國際旅客及貨物的通關服務。

世界盃票價貴 紐新兩州檢察長要查

紐約和新澤西州檢察長27日聯合向國際足總(FIFA)發出傳票，指控其在出售世界盃球票時存在誤導訊息，使已購票的球迷得到的票貨不對價，侵害本地消費者利益。

美國移民法庭「超級聽證會」增至百人 未出庭變缺席遞解令

美國司法部轄下的移民法庭近期推行新策略，將原先每次審理20、30人的移民聽證會，大幅擴編為每場同時審理100多人「超級聽證會」(massive master calendar hearings)，引起移民律師的強烈憂慮。

持工卡華男被拘70天 納稅華商也遭殃…美國新移民怕輪到自己

「很多人都以為沒犯罪、拿著合法工卡就萬無一失，但現實並非如此，」56歲華男張先生，來美兩年安分申請政治庇護，雖仍未取得綠卡但持有工卡。去年10月，幾名ICE探員在未說明任何理由下將他銬走，隨後丟進拘留所展開長達70天的折磨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。