紐約車險改革法案 霍楚簽署 保費料將降低

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)28日簽署汽車保險改革法案，作為本年度州預算案的一部分，即日起生效。新法多管齊下，打擊保險詐欺、限制不法獲益者索賠、禁止保險公司以郵遞區號或職業等個人因素釐定費率，預期將為紐約駕駛人降低汽車保險支出。

打擊保險詐欺、禁以郵區、職業等設費率

霍楚此前將汽車保費改革列為本屆州預算協商的首要施政目標之一。這批新法涵蓋多項措施，包括打擊保險詐欺、限制向不法獲益者支付的賠償金額、明確界定可求償「重傷」的定義、設定保險公司超額利潤上限，並明令禁止保險公司以郵遞區號、是否擁有房產、職業或學歷等因素釐定保費。

霍楚在簽署儀式上指出，紐約人長期以來深受高額汽車保費之苦，根源在於過時的法規、特殊利益集團的漏洞，以及保險公司向不法獲益者支付的鉅額賠款。這批法案在紐約州本財政年度預算案中通過，但預算進程遠超原定的4月1日截止期限。州議會本周仍在就最終預算法案表決，協商過程持續數月之久。

霍楚表示，曾有紐約農民告訴她，改革將降低農產品運送到市場的成本，建材供應商也表示有助壓低建築支出。「這不只是讓駕駛受益，」她說，「這是我們正面迎擊生活成本危機的方式」。

州府援引佛羅里達州的改革成效作為參照。佛州保險監理辦公室的分析顯示，該州2023年推行的侵權改革使汽車保費平均降低5.6%，佛州最大保險業者更於2025年向270萬名保戶退還近10億元超額利潤。霍楚政府表示，紐約此次改革有望複製類似成效。

根據最新數據，紐約州駕駛每輛車的平均年保費為1895元，全美排名第三高，遠高於全美平均水平的1438元。公民預算委員會(Citizens Budget Commission)估計，新法有望使保費降低約10%，每輛車每年至少為駕駛省下200元。

倡議團體「可負擔費率公民聯盟」(Citizens for Affordable Rates)發言人弗里德蘭(James Freedland)表示，多年來全州家庭飽受高額車保費重壓，費率幾乎是全美平均水平的兩倍，詐欺與制度亂象積弊已久。