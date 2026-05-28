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伊朗戰爭燒錢 美軍要求國會提供額外經費

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
由於伊朗戰事耗費過巨，美軍大量削減訓練課程。圖為陸軍M1-A1坦克在南韓板門店附近的坡州訓練場。(美聯社)
由於伊朗戰事耗費過巨，美軍大量削減訓練課程。圖為陸軍M1-A1坦克在南韓板門店附近的坡州訓練場。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)27日報導，伊朗戰爭耗盡美國軍事預算，導致訓練取消、維修延遲，軍方將領目前紛紛向國會施壓，要求提供額外經費。

美國海軍作戰部長柯德爾(Daryl Caudle)本月稍早向眾院軍事委員會成員說，2026年預算並未編列「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，使得海軍例行行動如今面臨影響，訓練演習、飛行訓練時數、新兵訓練都受到限制。

根據CNN取得軍方內部文件，位於德州的美國陸軍第三軍(III Armored Corps)規模約有7萬名士兵與數百輛坦克車，今年4月底訓練預算遭刪將近2億9200萬元。

根據CNN取得註記日期為4月27日的備忘錄，陸軍第三軍軍醫訓練中心取消數十門課程，其他課程經費也遭取消。

軍方各種訓練經費通常來自「營運與維護」(Operations and Maintenance)預算項目，用途包括培訓、部署、燃料、出差、設備維修等，甚至包括某些五角大廈文職人員的支薪。

智庫機構「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)國防預算專家哈里森(Todd Harrison)說，不可能從外部追蹤五角大廈預算支出的即時狀況，但軍方必須做出某些取捨，例如取消非必要出差或取消訓練。

五角大廈代理主計長赫斯特(Jules Hurst III)5月12日在眾院撥款委員會國防小組上說，伊朗戰爭成本花費的最新估算約290億元。他表示，這個數字只包括彈藥、飛機遭到摧毀的成本，並不包括軍事基地重建費用。

消息人士在4月下旬對CNN表示，伊朗戰爭整體成本花費可能在400億至500億之間。

熟悉預算的國防官員指出，軍方通常在9月截止的聯邦會計年度尾聲面臨資金短缺，因此經常請求國會在不同支出項目之間幫忙調度資金，但由於伊朗戰爭持續進行、成本走高，軍方面臨缺錢問題在2026年提前幾個月便來臨。

哈里森說，戰爭持續所引發的「隱藏成本」將隨著時間拖長而浮上檯面，因為設備耗損變多將讓維修問題變得更加棘手。

由於伊朗戰事耗費過巨，<a href='/search/tagging/2/美軍' rel='美軍' data-rel='/2/104470' class='tag'><strong>美軍</strong></a>大量削減訓練課程。圖為陸軍6月份舉行建軍250周年閱兵，車隊駛過華府紀念大橋。（歐新社）
由於伊朗戰事耗費過巨，美軍大量削減訓練課程。圖為陸軍6月份舉行建軍250周年閱兵，車隊駛過華府紀念大橋。（歐新社）

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