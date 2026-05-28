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美衛生部長小羅勃甘迺迪「徒手抓蛇片」瘋傳 外媒：非首次捲爭議

香港01／ 撰文：成依華
小羅勃甘迺迪在社交網站上傳自己捉蛇的影片。（影片截圖）
小羅勃甘迺迪在社交網站上傳自己捉蛇的影片。（影片截圖）

一段美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）徒手捉起兩條的影片在網絡熱傳，外媒指當地官員不久前才警告稱，應遠離牠們。

小羅勃甘迺迪在社交網站上傳自己捉蛇的影片，並寫道是在另一官員奧茲（Mehmet Oz）醫生位於佛羅里達州的海濱別墅中移除這兩條黑遊蛇（Black Racers），他更指Cheryl（妻子）為此歡呼雀躍。

在影片中，小羅勃甘迺迪穿著襯衫，但僅穿襪子，沒有穿鞋，他走近該兩條蛇，蹲下身去抓捕牠們，兩條蛇作出反抗，但最終仍被抓住。影片內可以聽到一位女士的聲音，指「放了牠們吧！我的天呀，羅勃，拜託。」

小羅勃甘迺迪之後對著鏡頭舉起蛇，即使蛇似乎要咬他，他仍然面帶微笑。

英國廣播公司（BBC）報導，佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）最近才警告民眾，隨著蛇在春季變得更加活躍，要遠離牠們。機構指「千萬不要去撿牠——即使是無毒蛇，也能咬人一口。」

外媒：非首次捲爭議

據報導指，小羅勃甘迺迪過去有多次與動物「交手」的爭議紀錄，今年4月，他在國會被問到有關他在一隻浣熊遭車撞死後，割掉其陰莖的報導，議員當時向他稱「您顯然曾經割掉一隻被車撞死的浣熊的陰莖，以便日後研究。」

兩年前，他也曾因被指用電鋸割掉一頭擱淺鯨魚的頭顱，將其放在車頂上運回家而受到環保人士批評。

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文章授權轉載自《香港01》

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