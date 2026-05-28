快訊

MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

MLB／大谷二刀流出賽 首局首打席就砲轟老大哥菅野智之

費城人桑契斯指標數據太強成塞揚首選 大谷局數太少是致命傷

聽新聞
0:00 / 0:00

造山者美東放映 紐約駐處推動台美半導體人才培訓

中央社／ 紐約27日專電

紀錄片「造山者」近期在美國東岸紐約、紐澤西與賓州等地放映，駐紐約辦事處長李志強指出，駐處近期與區內美國的大學院校研議半導體人才培訓計畫，協助與台灣合作，因應產業人才需求。

駐紐約辦事處發布新聞稿表示，台灣半導體發展史紀錄片「造山者-世紀的賭注」17日至20日在紐約法拉盛（Flushing）、曼哈頓、紐澤西州及賓州費城等地放映，導演蕭菊貞、製片蔣顯斌，駐紐約辦事處長李志強及副處長張麗賢等出席，吸引外交智庫及政商僑界人士觀影。

李志強在紐澤西理工學院放映會表示，台灣缺乏天然資源，最雄厚的資本是人，台灣人憑藉耐性和堅韌，從農業社會蛻變為如今傲視全球的半導體王國。

他強調，政府持續推動加強台美半導體及人工智慧（AI）相關領域合作，例如台美1月簽署「台美投資合作備忘錄」，紐處也與轄內大學院校研議半導體人才培訓計畫，協助與台灣院校合作，因應產業人才需求。

張麗賢在費城外交政策研究所（Foreign PolicyResearch Institute，FPRI）放映會表示，今年是美國慶祝建國250週年，正逢台灣總統直選30週年，造山者紀錄片在美國民主發源地費城放映別具意義，希望透過影片讓更多人知道台灣半導體產業發展歷程，促進台美雙邊關係與深層理解及合作。

新聞稿指出，蕭菊貞在映後座談表示，造山者不只講述半導體產業鏈與科技人的故事，核心主旨在探討台灣命運如何與國際社會緊密相連。台灣今日在全球科技產業的位置不是天上掉下來的幸運，是歷代人長期努力、冒險與堅持的結果，希望影片讓更多人珍惜這段不該遺忘的歷史。

蔣顯斌表示，仍有許多台灣人不了解台灣半導體產業如何一步步走到今天，盼藉影片填補跨世代歷史記憶的斷裂，不少海外出生的台灣年輕人觀影後產生新的連結，對身為台灣人感到驕傲。

紐約台商會及哥倫比亞大學去年11月分別舉行放映會，美國民眾有機會瞭解台灣半導體產業半世紀發展軌跡，及在AI浪潮下，台灣如何成為全球高科技業不可或缺的關鍵成員。

每年5月為美國的「亞太裔傳統月」，期間也是「台美人傳統週」，紐處再度邀請導演團隊出席紐澤西及賓州等地的首映。

紐約 半導體

延伸閱讀

打造無牆半導體教室 陽明交大攜普渡大學共推「半導體學院」

有深意？賴總統祝賀美國國慶 點名送川普「張忠謀傳」

谷立言提美建國故事：政壇死對頭也能修好

ASML 徵才外界估碩士年薪200萬 加碼居家辦公、彈性工時等

相關新聞

假學歷騙過審查20年！CIA前高官侵吞公款 住家搜出近300根金條

NBC新聞27日報導，根據法院文件與2名知情人士說法，美國中央情報局（CIA）1名曾持有最高機密等級許可的前資深官員，被控涉嫌在住家內私藏價值數千萬美元的金條，並宣稱這些金條是用於「與工作相關的支出」。此外，他還涉嫌在近20年間持續謊報個人背景。

不分貧富與種族 美學生閱讀與數學陷入跨世代學力衰退

史丹福大學最新研究指出，美國學生正遭遇跨世代的學力衰退。相較10年前，全美83%學區的閱讀成績及70%學區的數學成績顯著下滑。此退步趨勢早在疫情前便已浮現，且跨越了貧富、種族與地理分界，即使疫情後恢復上課，成績仍未出現顯著反彈。

拜登辯論表現失常 妻吉兒：當時懷疑他中風了

前美國第一夫人吉兒（Jill Biden）在一場預定播出的專訪中透露，她的丈夫拜登（Joe Biden）在2024年與川...

美衛生部長小羅勃甘迺迪「徒手抓蛇片」瘋傳 外媒：非首次捲爭議

一段美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）徒手捉起兩條蛇的影片在網絡熱傳，外媒指當地官員不久前才警告稱，應遠離牠們。

川普帳戶APP即將上線 川普任內出生孩童可獲1000美元投資基金

由川普政府推出的「川普帳戶」（Trump accounts）的應用程式預計28日上線，不過民眾必須等到7月4日才能開始儲值，同時有資格的帳戶也必須等到7月4日才能獲得由聯邦政府提供的1000美元投資基金。

下月滿80歲 川普：體檢結果完美

美國總統川普廿六日在馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心接受三小時健康檢查後，在社群媒體發文表示，剛完成半年一次的例行體檢，「檢查結果一切完美」。下個月將屆滿八十歲的川普，是美國史上就職時最高齡的總統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。