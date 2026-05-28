造山者美東放映 紐約駐處推動台美半導體人才培訓

紀錄片「造山者」近期在美國東岸紐約、紐澤西與賓州等地放映，駐紐約辦事處長李志強指出，駐處近期與區內美國的大學院校研議半導體人才培訓計畫，協助與台灣合作，因應產業人才需求。

駐紐約辦事處發布新聞稿表示，台灣半導體發展史紀錄片「造山者-世紀的賭注」17日至20日在紐約法拉盛（Flushing）、曼哈頓、紐澤西州及賓州費城等地放映，導演蕭菊貞、製片蔣顯斌，駐紐約辦事處長李志強及副處長張麗賢等出席，吸引外交智庫及政商僑界人士觀影。

李志強在紐澤西理工學院放映會表示，台灣缺乏天然資源，最雄厚的資本是人，台灣人憑藉耐性和堅韌，從農業社會蛻變為如今傲視全球的半導體王國。

他強調，政府持續推動加強台美半導體及人工智慧（AI）相關領域合作，例如台美1月簽署「台美投資合作備忘錄」，紐處也與轄內大學院校研議半導體人才培訓計畫，協助與台灣院校合作，因應產業人才需求。

張麗賢在費城外交政策研究所（Foreign PolicyResearch Institute，FPRI）放映會表示，今年是美國慶祝建國250週年，正逢台灣總統直選30週年，造山者紀錄片在美國民主發源地費城放映別具意義，希望透過影片讓更多人知道台灣半導體產業發展歷程，促進台美雙邊關係與深層理解及合作。

新聞稿指出，蕭菊貞在映後座談表示，造山者不只講述半導體產業鏈與科技人的故事，核心主旨在探討台灣命運如何與國際社會緊密相連。台灣今日在全球科技產業的位置不是天上掉下來的幸運，是歷代人長期努力、冒險與堅持的結果，希望影片讓更多人珍惜這段不該遺忘的歷史。

蔣顯斌表示，仍有許多台灣人不了解台灣半導體產業如何一步步走到今天，盼藉影片填補跨世代歷史記憶的斷裂，不少海外出生的台灣年輕人觀影後產生新的連結，對身為台灣人感到驕傲。

紐約台商會及哥倫比亞大學去年11月分別舉行放映會，美國民眾有機會瞭解台灣半導體產業半世紀發展軌跡，及在AI浪潮下，台灣如何成為全球高科技業不可或缺的關鍵成員。

每年5月為美國的「亞太裔傳統月」，期間也是「台美人傳統週」，紐處再度邀請導演團隊出席紐澤西及賓州等地的首映。