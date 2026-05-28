拜登辯論表現失常 妻吉兒：當時懷疑他中風了

前美國第一夫人吉兒（Jill Biden）在一場預定播出的專訪中透露，她的丈夫拜登（Joe Biden）在2024年與川普競選辯論時表現失常，她當時嚇壞了，認為拜登在台上中風了。

哥倫比亞廣播公司新聞網節目「週日早晨」（Sunday Morning）預定本週末播出這段訪談，吉兒表示：「我很害怕，因為我從未見過喬（Joe，拜登名字）那個樣子，之前從來沒有，後來也不曾再發生。」

在今天播出的一段節目預告中，吉兒說：「我不知道發生了什麼事。當時我看著他，我心裡想，『天啊，他是不是中風了？』那真的把我嚇壞了。」

當時81歲的總統拜登在那場辯論中，不僅言語出錯，還目瞪口呆，思緒混亂，難以應對風格強勢的川普。

辯論結束後，吉兒在支持者面前稱讚丈夫表現，告訴他：「喬，你做得很好。你回答了每個問題，你也都知道所有事實。」

拜登的辯論表現引發民主黨內部強烈關切，擔心他狀態下滑，之後拜登宣布退出總統選戰，由時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）掌旗出征。賀錦麗倉促競選，最後敗給了川普。