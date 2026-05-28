川普帳戶APP即將上線 川普任內出生孩童可獲1000美元投資基金

由川普政府推出的「川普帳戶」（Trump accounts）的應用程式預計28日上線，不過民眾必須等到7月4日才能開始儲值，同時有資格的帳戶也必須等到7月4日才能獲得由聯邦政府提供的1000美元投資基金。

川普政府透過「又大又美法案」（One Big Beautiful Bill Act）推動川普帳戶，為符合資格的兒童開辦具有稅收優惠的儲蓄帳戶，並且針對2025年至2028年間出生的孩童，給予一次性1000美元的投資資金。

根據華爾街日報指出，任何擁有社會安全碼的未成年孩童都有資格開戶，該帳戶的本金增值預料適用「遞延納稅」（tax-deferred）長達數十年的時間；父母、親戚、朋友或雇主等每年可以捐贈資金到該帳戶，每年捐贈額上限為5000美元；現階段，該帳戶的投資標的設定為「標準普爾500指數」。

報導指出，孩童年滿18歲之後可以選擇從帳戶中提款，或者選擇繼續投資。