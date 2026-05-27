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華盛頓州造紙廠化學槽內爆！1死9傷「多名傷者化學灼傷」 起因仍待釐清

中央社／ 西雅圖26日綜合外電報導
美國華盛頓州朗維尤市，日本動力包裝紙漿造紙廠發生化學品儲罐破裂事故後，現場豎立了一塊標誌。路透社
美國華盛頓州朗維尤市，日本動力包裝紙漿造紙廠發生化學品儲罐破裂事故後，現場豎立了一塊標誌。路透社

美國華盛頓州一家造紙廠的化學儲槽發生內爆破裂事故，當局表示，截至今晚有1人喪生、9人受傷，另有9人失聯。

路透社報導，日本製漿造紙與液體包裝公司NipponDynawave Packaging與華盛頓州考利茲郡（Cowlitz）警方共同發布聲明指出，事故發生於當地時間上午7時15分左右，一座儲存「白液」的儲槽發生爆裂。「白液」為以氫氧化鈉和硫化鈉組成的化學溶液，主要用於製漿造紙。

當局最初估計槽內約有8萬加侖白液，但後來官方修正，儲槽總容量接近90萬加侖，其中估計仍有約9萬加侖化學物質留在受損槽體內。

事發地點華盛頓州考利茲郡遠野市（Longview），地理位置在俄勒岡州波特蘭（Portland）以北約72公里。遠野市警方在記者會中說，受損儲槽結構仍不穩定，搜救作業將於明天恢復。

警方表示，傷者包括8名工廠員工及1名消防員，部分人員傷勢嚴重，但受傷消防員治療後已出院。

當局稍早曾表示，多名傷者為化學灼傷。

官員於晚間重申，這起內爆事故對周邊社區「未構成直接威脅」。

西雅圖時報（The Seattle Times）報導，截至今晚，內爆確切原因尚不明朗，搜救與善後作業仍在持續。

日本製紙株式會社（Nippon Paper Industries）是日本營收規模第二大的綜合造紙企業，2016年以2.25億美元，自西雅圖林業產品龍頭Weyerhaeuser手中購得遠野廠，並設立全資子公司Nippon DynawavePackaging。

日本媒體引述駐西雅圖日本總領事館報導，未有日本員工傷亡。

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