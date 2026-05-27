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美「南方之矛」行動再擊斃1人 累計193人喪生

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美軍南方司令部（SOUTHCOM）表示，美軍今天在東太平洋對一艘毒品走私船發動攻擊，造成1人喪生，另外2人受困海上。

美國南方司令部在社群平台X發文指出：「這次行動有1名男性販毒恐怖分子喪生，另有兩名生還者。」

貼文中還說，軍方「立即通知美國海岸防衛隊（Coast Guard），啟動救援生還者的搜救系統」。

美國海岸防衛隊並未立即回覆法新社關於救援行動的詢問。

根據法新社統計，這是美國近幾個月以來數十起類似行動之一，而美方這波軍事行動的喪生人數已達至少193人。

美國南方司令部在貼文中指控，遭鎖定的船隻「由被指定為恐怖組織的團體操作」，並「沿著東太平洋已知的毒品走私路線運送毒品」。

隨文附上的粗糙黑白影片顯示，攻擊前，遭鎖定的船隻有一部分遭後製黑框遮擋，隨後畫面出現巨大爆炸，最後只剩水面上的冒煙殘骸。

影片中未見到生還者身影。

美方這項名為「南方之矛」（Southern Spear）的行動自去年9月初展開，總統川普（Donald Trump）堅稱，美國基本上是與來自拉丁美洲、從事毒品交易的販毒集團交戰。

然而，川普政府從未提出明確證據，證明遭攻擊船隻確實涉及毒品走私。

法律專家與人權團體指出，這些攻擊可能構成非法處決，因為鎖定的對象似是並未對美國構成即時威脅的平民。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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