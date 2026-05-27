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美前總統拜登控告司法部 阻公開私人談話錄音資料
美國民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）今天對美國司法部提出訴訟，以阻止該部會公開2016年和2017年他與其傳記作者的私人談話錄音和逐字稿。
路透報導，拜登在華盛頓特區的聯邦法院提出這項訴訟。司法部計劃於6月15日將相關資料提供給聯邦眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）與保守派智庫「傳統基金會」（The HeritageFoundation）。
傳統基金會希望取得這些資料，是因其曾在時任特別檢察官赫爾（Robert Hur）於2023年拜登機密文件案的調查中被引用。赫爾最終並未對拜登提出刑事指控。
根據訴狀內容，2024年司法部曾以相關紀錄不適用「資訊自由法」（Freedom of Information Act）為由，拒絕傳統基金會申請紀錄；但在川普總統上任後，司法部立場改變，並稱將依司法委員會要求公開資料。
拜登方面主張，委員會的要求旨在規避限制資料公開的聯邦法律，因此請求法院認定該請求「缺乏正當理由且無效」，同時永久禁止向委員會交付相關紀錄。
報導指，相關錄音是在拜登家中錄製的，也是他2017年出版回憶錄「答應我，爸爸：一年來的希望、困難及目標」（Promise Me, Dad: A Year of Hope,Hardship, and Purpose，暫譯）寫作過程的一部分。這本書詳細記錄了拜登在長子波伊（Beau Biden）對抗腦癌期間決定參選總統的過程。
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