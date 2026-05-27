惡劣氣候影響！川普取消大衛營內閣會議 改至白宮舉行

美國總統川普（Donald Trump）表示，原定明天在馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行的內閣會議，因天候不佳，已改至白宮舉行。

綜合法新社和紐約郵報（New York Post）報導，川普原本計劃在這個美國總統度假地點召開1場聚焦於結束伊朗戰爭的討論工作。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示：「基於明天天氣可能很壞，我們將在白宮召開內閣會議，原定前往大衛營的內閣行程將延期。」

華府地區目前已連續多日降雨，且預計雨勢還會持續。

至於為何最初選定大衛營作為會議地點，官方並未給出說明。一名政府官員聳聳肩表示：「這是一個在白宮內閣會議室之外，不同場地舉行的機會。」

不過與在白宮召開、時常變成長達3小時電視直播馬拉松的內閣會議相比，大衛營本能提供川普內閣一個更為隱密的環境。

川普23日曾表示，美國與伊朗即將達成中東戰爭的終戰協議，但協商工作仍很緊繃。當天他還警告，有可能重啟對伊朗的空襲行動。隨後，美軍中央司令部（CENTCOM）25日宣布美軍對伊朗南部及伊朗船隻發動攻擊，但表示美伊4月8日以來的停火將持續維持下去。

大衛營過去一直是美國主導重大外交進展的舞台，最具代表性的包括1978年總統卡特（Jimmy Carter）任內促成的以色列與埃及之間的大衛營協議（CampDavid Accords），以及2000年總統柯林頓（BillClinton）任內舉行但最終破局的以色列巴勒斯坦峰會。

川普並不常造訪大衛營。第1個總統任期期間，川普曾於2017年9月在大衛營主持內閣會議，該會議未開放給媒體採訪。

而在2025年1月重新執政至今，川普僅於去年6月在大衛營召集過外交政策團隊，討論伊朗及以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的戰爭。

而就在上述會議幾乎整整兩週過後，美軍即以「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）為代號，攻擊了伊朗的3處核設施。