川普背書發威 德州檢察長派克斯頓進軍期中選舉

美國總統川普力挺的候選人、現任德州檢察長派克斯頓在激烈的共和黨初選決選中擊敗現任聯邦參議員柯寧，進一步鞏固川普在黨內的影響力。

投票結束後，福斯新聞（Fox News）和美國有線電視新聞網（CNN）迅速宣布派克斯頓（Ken Paxton）勝出。儘管國會山莊的議員們已開始對美伊戰爭、白宮宴會廳興建計畫以及盟友補償基金等問題表達不滿，這場勝利凸顯川普對共和黨政治人物仍具有重大影響力。

柯寧（John Cornyn）是4任資深聯邦參議員，也是共和黨前黨鞭。年初時他還被視為建制派熱門人選，但川普在選戰後期公開表態支持派克斯頓，使選情出現關鍵轉折，而柯寧則成為最新1位因與川普路線相左而落敗的共和黨現任議員。

多年來63歲的派克斯頓飽受法律、道德爭議和個人醜聞困擾，包括2023年遭共和黨主導的德州眾議院彈劾、賄賂與不當行為指控，以及離婚糾紛等。

他最終在德州參議院的彈劾審判中獲判無罪，並長期聲稱相關指控是出於政治動機。

相形之下，74歲的柯寧自2002年起擔任德州聯邦參議員，與州內捐款人及華府共和黨領導階層關係深厚。

川普上週末在社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文稱讚派克斯頓是「忠誠的鬥士」，稱他一直與「你們最愛的總統，我」站在一起，同時抱怨柯寧未全力支持他的政策。

派克斯頓將在11月期中選舉與民主黨候選人、州眾議員塔拉里格（James Talarico）一決高下。

共和黨在德州仍占據優勢，2024年川普以近14個百分點的優勢贏得該州。但民主黨人認為，由於派克斯頓較具爭議性，他的「包袱」可能有助他們取得突破機會。