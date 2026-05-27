快訊

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

轟動全台的傳奇女伶！「派娜娜」跨越文化的人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

川普背書發威 德州檢察長派克斯頓進軍期中選舉

中央社／ 休士頓26日綜合外電報導

美國總統川普力挺的候選人、現任德州檢察長派克斯頓在激烈的共和黨初選決選中擊敗現任聯邦參議員柯寧，進一步鞏固川普在黨內的影響力。

投票結束後，福斯新聞（Fox News）和美國有線電視新聞網（CNN）迅速宣布派克斯頓（Ken Paxton）勝出。儘管國會山莊的議員們已開始對美伊戰爭、白宮宴會廳興建計畫以及盟友補償基金等問題表達不滿，這場勝利凸顯川普對共和黨政治人物仍具有重大影響力。

柯寧（John Cornyn）是4任資深聯邦參議員，也是共和黨前黨鞭。年初時他還被視為建制派熱門人選，但川普在選戰後期公開表態支持派克斯頓，使選情出現關鍵轉折，而柯寧則成為最新1位因與川普路線相左而落敗的共和黨現任議員。

多年來63歲的派克斯頓飽受法律、道德爭議和個人醜聞困擾，包括2023年遭共和黨主導的德州眾議院彈劾、賄賂與不當行為指控，以及離婚糾紛等。

他最終在德州參議院的彈劾審判中獲判無罪，並長期聲稱相關指控是出於政治動機。

相形之下，74歲的柯寧自2002年起擔任德州聯邦參議員，與州內捐款人及華府共和黨領導階層關係深厚。

川普上週末在社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文稱讚派克斯頓是「忠誠的鬥士」，稱他一直與「你們最愛的總統，我」站在一起，同時抱怨柯寧未全力支持他的政策。

派克斯頓將在11月期中選舉與民主黨候選人、州眾議員塔拉里格（James Talarico）一決高下。

共和黨在德州仍占據優勢，2024年川普以近14個百分點的優勢贏得該州。但民主黨人認為，由於派克斯頓較具爭議性，他的「包袱」可能有助他們取得突破機會。

川普 德州 共和黨

延伸閱讀

川普推動選區重劃受挫 南卡與阿拉巴馬州雙雙喊卡

川普尋求與伊朗達協議 黨內人士憂對德黑蘭讓步過多

川普能將伊朗協議包裝成勝利嗎？CNN：兩難無解 華府炸鍋了

以通吃美政界／美民意轉向 親以勢力開始買不動

相關新聞

川普10%全球關稅不退場？美貿易代表：7月到期後可能重新起徵

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）周二（26日）表示，美國總統川普實施的10%全球關稅在7月到期後，仍可能再次起徵。

美國慶250周年白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

美國川普政府策劃一系列紀念美國獨立250周年的活動，包括一場繞行國家廣場的印地賽車賽事；白宮園區本周則開始搭建一座臨時八角格鬥鐵籠，為6月14日、即美國國旗日與總統Donald Trump80歲生日舉行的多場終極格鬥冠軍賽（UFC）做準備。

影／美國華盛頓州造紙廠化學槽突發內爆！已有人員死亡 現場照片曝光

美國華盛頓州朗維尤（Longview）一家造紙廠26日發生化學槽破裂事故，緊急救援人員目前正確認死亡人數。

華盛頓州紙漿廠化學槽內爆 至少10傷、死亡人數不明

美國華盛頓州今天傳出一座紙漿廠的化學品儲槽內爆並破裂，當局證實至少10人受傷，包括一名趕赴現場救災的消防隊員。當局暫未透...

川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

美國總統川普今天接受年度健康檢查，結束後他透露結果「完美」。川普將在6月14日過80歲生日，他去年重返白宮時是美國史上上...

川普下月屆80歲高齡 今接受年度健檢面臨各界檢視

美國總統川普今天將前往華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）接受年度定期健康檢查，即將於下個月屆滿80歲高齡的他，過去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。