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盧比歐幕僚獲晉升 出任白宮國安高階職位

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國新聞網站Axios報導，國務卿盧比歐（Marco Rubio）的長期幕僚尼德漢（Mike Needham）已獲晉升，將出任白宮國家安全高階職位。

尼德漢的新職務為總統助理兼副國家安全顧問。在川普政府正忙於應對從伊朗到中國、古巴和委內瑞拉等外交政策挑戰之際，這是較為重要的職位之一。

尼德漢將接替嘉布瑞爾（Robert Gabriel）的職務。白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）上週稱嘉布瑞爾是「我和他白宮同事們值得信賴的知己與摯友」。

與嘉布瑞爾一樣，尼德漢在白宮內部擁有良好的人脈關係，其中也包括與副總統范斯（JD Vance）的團隊保持良好互動。

一名政府高階官員表示：「每個人都喜歡麥克（尼德漢）。他懂政策，也懂政治。」

由於盧比歐同時兼任總統的國安顧問，尼德漢的職務轉換仍使他與國務卿保持密切聯繫。

盧比歐透過聲明表示：「麥克在實現川普總統壓倒性的外交政策成功方面一直扮演著要角。在他擔任副國安顧問的新職務中，麥克將繼續執行總統的『美國優先』政策，並在川普國安會議的歷史紀錄上繼續建功。」

尼德漢在離開保守派政治團體「傳統行動」（Heritage Action）後，於2018年擔任盧比歐的參議院幕僚長，從此進入盧比歐的圈子，隨後與盧比歐一起加入川普政府，擔任他的國務院顧問。

盧比歐現任幕僚長霍勒（Dan Holler）現在將接替尼德漢擔任顧問，並代理政策規劃辦公室首長。霍勒之前曾在盧比歐的參議院辦公室和「傳統行動」與尼德漢共事。

目前擔任顧問幕僚長的羅茲（Matt Rhodes）將接替霍勒在國務院的幕僚長職位。

盧比歐 白宮 伊朗

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