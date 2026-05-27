共和黨德州聯邦參議員決選 派克斯頓輕鬆擊敗孔寧

共和黨德州聯邦參議員初選26日進入決選，任期「四連霸」的參院老將孔寧(John Cornyn)3月3日初選得票率未能過半，與挑戰者州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)展開第二輪較勁。派克斯頓19日獲得川普總統背書後聲勢大漲，結果輕鬆擊敗孔寧。

孔寧成為德州歷史上，首位在尋求共和黨提名時失利的共和黨參議員。他25日接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時，強調支持川普與川普政策，「川普總統曾說我是朋友，也說我是好人，在他兩任期間我們都合作愉快」。

孔寧的競選團隊及其盟友團體自去年以來在廣告上投入約9000萬元，其中絕大多數用於攻擊派克斯頓。但是派克斯頓的競選團隊以及一個支持他的超級政治行動委員會(super PAC)，在川普宣布背書後的24小時內就開始播放廣告，宣傳這項支持。

這場選戰也是最新一場川普試圖懲罰他認為對其不夠忠誠之共和黨人的黨內競爭。本月，他已成功支持挑戰者擊敗路易斯安納州、肯塔基州與印第安納州的現任議員，顯示他在初選選民中仍具龐大影響力。

MS Now新聞網站分析，多名共和黨參議員對於川普挺派克斯頓而不挺孔寧感到挫折，因為派克斯頓政治包袱較多，除了支持川普推翻2020年大選結果，還曾遭證券欺詐重罪起訴及彈劾。

共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)24日接受CNN訪問時比喻說：「如果說派克斯頓只是有道德瑕疵，那就好比說殺人魔達默(Jeffrey Dahmer)只是患有飲食失調一樣。」

提里斯說，派克斯頓虛有其表，「讓他進入美國國會對我們毫無益處」。提里斯表示：「我希望德州人能了解孔寧有多剛毅。」

川普宣布背書之前，派克斯頓在預測市場交易平台Kalshi的勝率約63.7%，孔寧勝率37.2%。到24日，派克斯頓決選勝率上升到將近90%。線上賭盤網站Polymarket截至24日統計，派克斯頓決選勝率約96%。

贏得共和黨決選的勝利者將在普選迎戰民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)。