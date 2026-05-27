川普10%全球關稅不退場？美貿易代表：7月到期後可能重新起徵

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）周二（26日）表示，美國總統川普實施的10%全球關稅在7月到期後，仍可能再次起徵。

他指出，《1974年貿易法》第122條雖規定關稅期限，但並未明確禁止期限過後再次實施。

在先前一系列「對等關稅」遭法院裁定違法後，川普今年2月依據《1974年貿易法》第122條加徵10%全球關稅，該措施最長可維持150天。川普政府原本規劃，待7月到期後，改由依據同法第301條的新關稅措施取代。

葛里爾在出席外交關係委員會的一場活動時表示，他不認為國會會限制總統在一個任期內只能動用一次第122條。

不過，他也表示，美國貿易代表署目前仍專注於301條調查工作，以擬定7月上路的新替代關稅方案。