早婚早育文化逆襲 是口號還是解方？

去年遭暗殺的保守派青年領袖查理柯克(Charlie Kirk)遺孀艾瑞卡(Erika Kirk)，日前在Hillsdale College畢業典禮演說，對年輕女性高喊「早婚、早育、建立家庭」。艾瑞卡的「傳統妻子宣言」，讓自由派媒體嗤之以鼻，卻在部分年輕族群引起共鳴。這不是一句婚姻口號，也不是單一事件，而是以「美國轉捩點」組織(Turning Point USA)為核心，隨著領導柯克被暗殺而烈火燎原的一場文化逆襲。

近20年來，美國主流文化、校園與媒體大量強調多元、性別平權與進步價值，重寫了一整代年輕人的人生腳本：延後婚姻、專注自我、追求職涯、享受自由。家庭被視為束縛，生養子女被視為成本，婚姻被描繪成一種「過時選項」。

但弔詭的是，當這套價值觀成為主流後，美國並未迎來更快樂、更自由、更穩定的新世代，反之，孤獨、競爭、低生育率、男性失落、女性焦慮、憂鬱症大流行，親密關係比過去任何一個世代更艱難。

進步派強調自我實踐，女性在求學和職場不讓鬚眉，年輕男性益感憋屈。這群在經濟力、婚戀市場都受挫的男子，在網路集結取暖，讓隱性惡質的「厭女」文化死灰復燃。「美國轉捩點」精準抓住了世代焦慮，呼籲男性勇於承擔、自信自強，建立家庭成為一家頂梁柱，它也將宗教、愛家、愛國三合一打包行銷，成為川普二次入主白宮的一支重要青年軍。

視大學為「左派意識形態培育所」、18歲創立「美國轉捩點」的柯克是天生演說家，他專擅利用社群媒體、製作播客及短影音宣介理念。與其說是校園政治組織，「美國轉捩點」更像是「美國保守派年輕世代身分焦慮」的集合體。在這裡，他們感到被看見、被理解、被尊重，它也為自覺被邊緣化的一群，點燃一盞明日之光。

雄性崛起、父權復辟，以及柯克遺孀的「鼓勵女生早婚早育」，都是這股文化反撲的一部分。柯克及其信仰者丟出的文明焦慮是：「如果一個社會已經連家庭都不相信，它還剩下什麼？」他們堅信，回歸傳統家庭與信仰才是美國的未來。

這種敘事能迅速爭取認同，卻流於天真與簡化。最大的盲點是把「症狀」當成「原因」。年輕人不婚不育，不只存在美國，而是多數先進國家的共同挑戰。他們如此選擇，也有複雜的背景；例如房價與育兒成本失控、工作極度不穩定、學貸壓力沉重、資本主義K型經濟讓脫貧更難、數位科技顛覆就業市場、醫療與社會安全網的不可信靠等。年輕女性抗拒婚姻與家庭，不只是因為自由主義，而是她們看見上一代婚姻中家務育兒失衡、關係不對等，以及經濟依附風險。

年輕世代的父母及祖父輩，一份薪水做到退休足以養一大家子，這是美國戰後的黃金時期。但今非昔比，早婚早育、回歸家庭優先的傳統倫理，早已超脫價值觀或政治意識論戰，而是更現實的生活問題。

鼓勵22歲的畢業生早婚早育，卻完全避談高房租、高醫療費和AI驅動的職場不確定性。年輕人的未來愈來愈像賭局。據勞工統計局最新公布的全美失業率維持4.3%，但大學畢業生(22至27歲)的失業率卻高到5.6%至5.8%，是過去十年來的最高點。

兩千多年前中國春秋齊國名相管仲名言：「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」至今仍適用。他告訴我們，社會秩序建立在經濟安全之上，缺乏生活基本保障，再強的倫理呼籲也難以落地。

質言之，不是女性主義毀了傳統家庭，也不是自由派折損了男性雄風。「早婚早育」的文化逆襲，與其說是政策解方，更像是文化動員口號。早婚早育和不婚不育都可以是人生選項，也都無法為幸福成功掛保證。但可以確定的是 : 當你一事無成又子女成群，勸你早婚早育的政客們可不會替你付房租、繳水電帳單、托兒費 。