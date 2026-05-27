川普政府防消息外流 提議聯邦員工簽保密協議

美國總統川普政府今天提議所有現任和未來的聯邦員工簽署保密協議，這是持續防堵消息外流給媒體的行動一環。

美聯社報導，人事管理局（OPM）官網今天宣布這項提案，「聯邦公報」（Federal Register）預計明天正式公告，就適用於聯邦機關「新進與現有員工」的保密協議草案徵詢意見。

公告說：「本表單意在記錄聯邦員工知曉並同意遵守現行的法律義務，保護因公務產生或取得的非公開、機密或專有資訊，同時明確保障依法揭露資訊的權利。」

這項公告就多項問題徵詢意見，包括保密協議是否應僅涵蓋非機密資訊，以及若有新進或現任員工選擇不簽署，各機關應考慮採取何種適當措施。

人事管理局指出，「近期多起案例」顯示機關內部有關規範制定和政策發展的通訊內容在未經授權情況下披露，還提及聯邦調查局（FBI）和國土安全部聯邦員工未經授權披露有關計畫中的移民執法行動訊息具體事例。

人事管理局徵詢意見的文件說，其中一例是「紐約時報」與「華盛頓郵報」1月曾收到有關美國突襲委內瑞拉行動的未經授權情資，且為避免危及美軍而延後發表所知資訊。

華郵發言人不予置評。

紐時媒體關係與傳播執行董事施塔特蘭德（CharlesStadtlander）則在電子郵件中表示，紐時曾廣泛報導針對委內瑞拉的行動和地面軍事行動準備工作，「然而與部分說法相反的是，紐時並未掌握有關即將抓捕（時任委內瑞拉總統）馬杜洛（Nicolas Maduro）行動的經核實細節，也未曾備稿，更未曾應川普政府要求而延後刊登」。

自川普重返白宮執政以來，多個部門將揪出白宮認為有損官方敘事的洩密來源列為優先要務之一。FBI在1月曾查扣一名華郵記者的電子裝置，此舉引發媒體機構與新聞自由倡議人士不安。

去年還發生另一樁備受矚目的事件，當時數十名記者集體交還五角大廈通行證，抗議戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）頒布的新規。根據規定，記者不得在報導中揭露未經赫格塞斯批准發布的消息，即便是非機密資訊，也須事先獲得批准，否則將撤銷出入證。

就業法集團（Employment Law Group）律師佛格桑（Michael L. Vogelsang Jr.）表示，他有不少疑問，其中包括「保密協議究竟要填補什麼現有法規不存在的漏洞？」

他指出，現行法令早已針對洩漏機密和敏感資訊設有限制，國會也有立法禁止雇主實施或執行保密協議。

他說：「既然國會早已表示保密協議行不通，人事管理局何以能制定違反法律的規定？」

美國政府雇員聯合會（American Federation ofGovernment Employees）主席凱利（Everett Kelley）在聲明中說，人事管理局提出的這項規定是持續讓聯邦員工噤聲的舉措之一。

凱利說：「這項保密協議提案是政府再一次試圖排除無黨派職業公務員，然後換上一批只會效忠而不會公開反對浪費、詐欺和濫權的人。」