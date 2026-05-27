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川普推動選區重劃受挫 南卡與阿拉巴馬州雙雙喊卡

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普推動在11月期中選舉前重劃對共和黨有利的國會選區版圖，這項行動今天遭遇雙重挫折，因為南卡羅來納州議員擋下一份新地圖，而法院也中止了阿拉巴馬州的選區重劃計畫。

法新社報導，隨著共和黨試圖捍衛他們在聯邦眾議院的微弱多數席次，這兩次打擊減緩了在川普敦促下，共和黨於保守派執政各州重塑選區的更廣泛行動。

在南卡羅來納州，部分共和黨州參議員與民主黨人聯手，阻止了一項最後一刻提出的計畫，這項計畫原本可能讓他們控制南卡州全部7個眾院席次。

這項提案原本將針對聯邦眾議員柯里本（JamesClyburn）的選區，他是南卡羅來納州代表團中唯一的民主黨人，也是美國歷史上最具影響力的非裔議員之一。

州眾議院已經批准新的選區界線，但在南卡羅來納州預定於6月舉行的初選於今天開始提前投票後，州參議院否決了這項藍圖。

共和黨籍州參議員凱希（Richard Cash）在美國媒體刊載的一份聲明中表示：「我的良知和常識都不允許我阻止一場已經開始的選舉。」

此舉有效地在11月期中選舉前擋下了新地圖，儘管共和黨人可能會在未來的會期中重啟這項行動。

數小時前，一個由3名法官組成的聯邦小組，阻止了阿拉巴馬州使用由共和黨繪製的地圖，這份地圖原本會讓共和黨在該州7個國會選區中的6個取得優勢。

法院表示，阿拉巴馬州的計畫故意歧視非裔選民，將他們分散到各個選區「以稀釋選票，至少部分原因是他們是非裔」。

目前，阿拉巴馬州必須使用上次選舉期間實施的地圖，在這份地圖下，該州將5名白人共和黨人和2名非裔民主黨人送進了國會。

阿拉巴馬州共和黨人表示他們將對這項裁決提出上訴。

川普 共和黨 眾議院

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