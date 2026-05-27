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美國擬徵詢公眾意見 調降300億美元中國商品關稅
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，政府將徵詢民眾意見，以決定哪些中國商品可適用較低關稅。
路透報導，華府與北京已同意成立「貿易委員會」（Board of Trade），初步將針對約300億美元的非戰略性商品，評估雙方可降低或取消哪些關稅。
葛里爾說，相關公告將於近期內發布。
被問及美國總統川普與中國國家主席習近平在北京舉行峰會，除了出售200架波音飛機及獲得170億美元農產品採購承諾，美方還取得哪些成果時，葛里爾回答：「我可以繼續對中國徵收關稅，這真的很棒。」
他還說，美國對中國商品的關稅很可能長期高於其他國家。
葛里爾指出，美方「已經接受事實，那就是中國政治體制運作方式，包括所有經濟層面，都不會出現全面性、大規模的改革，但我們可以進行部分管控性貿易」。
他強調，美中峰會舉行前，有些人預測川普將作出重大讓步，但實際上並未發生。
「我們持續推動戰略穩定計畫，我們維持關稅措施，也繼續嘗試採取管控性貿易做法。我們也持續獲得稀土供應。」
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