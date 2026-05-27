影／美國華盛頓州造紙廠化學槽突發內爆！已有人員死亡 現場照片曝光

美國華盛頓州朗維尤（Longview）一家造紙廠26日發生化學槽破裂事故，緊急救援人員目前正確認死亡人數。

紐約時報報導，這起事故發生在當地時間26日上午7時15分（約台灣時間26日晚上10時15分）前不久，涉事造紙廠位於俄勒岡州波特蘭西北約72公里，由日本迪納韋包裝公司（Nippon Dynawave Packaging Co.）營運，主要生產包裝與紙箱用木漿及紙板。

當局表示，目前已有10人受傷，其中包括1名消防員；另有數量不明的員工下落不明，相關人員正持續進行遺體搜尋作業。考利茨第2消防與救援單位（Cowlitz 2 Fire and Rescue）消防長高德斯坦（Scott Goldstein）在記者會上表示，已確認有人死亡，但確切人數仍未確定，傷勢則從重度危急到輕傷不等。

日本迪納韋包裝公司與朗維尤緊急應變單位在聯合聲明中表示，一座化學儲槽破裂，造成多起重傷事故。聲明指出，槽內裝有「白液（white liquor）」；這是一種由硫化鈉與氫氧化鈉組成的溶液，用於將木片製成紙漿，相關製程同時涉及高壓與高溫環境。

消防部門起初將事件描述為「重大化學爆炸」，但隨後在另一份聲明中改稱，事故原因是廠內一座化學處理槽發生「內爆（implosion）」。多名遭化學灼傷及其他傷勢的傷者，已被送往朗維尤的PeaceHealth St. John醫療中心，以及華盛頓州溫哥華市的PeaceHealth Southwest醫療中心接受治療。

日本迪納韋工廠近年曾兩度發生火災事故，但均未造成人員傷亡。工廠一名接聽電話的人員拒絕對26日的事故發表評論。消防部門呼籲居民遠離位於哥倫比亞河（Columbia River）附近的工廠，並表示消防人員正與危險物質處理小組合作處理事故。