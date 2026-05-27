快訊

美伊達協議？Piper Sandler潑冷水：荷莫茲海峽恐再封數月 油價飆新高

刪訊息滅證？警政署專員淪鍾文智「私家偵探」疑有不正利益 檢方聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／美國華盛頓州造紙廠化學槽突發內爆！已有人員死亡 現場照片曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國華盛頓州朗維尤的日本迪納韋包裝公司26日發生化學儲槽內爆事故。圖為事故發生後的廠區外景。美聯社
美國華盛頓州朗維尤的日本迪納韋包裝公司26日發生化學儲槽內爆事故。圖為事故發生後的廠區外景。美聯社

美國華盛頓州朗維尤（Longview）一家造紙廠26日發生化學槽破裂事故，緊急救援人員目前正確認死亡人數。

紐約時報報導，這起事故發生在當地時間26日上午7時15分（約台灣時間26日晚上10時15分）前不久，涉事造紙廠位於俄勒岡州波特蘭西北約72公里，由日本迪納韋包裝公司（Nippon Dynawave Packaging Co.）營運，主要生產包裝與紙箱用木漿及紙板。

當局表示，目前已有10人受傷，其中包括1名消防員；另有數量不明的員工下落不明，相關人員正持續進行遺體搜尋作業。考利茨第2消防與救援單位（Cowlitz 2 Fire and Rescue）消防長高德斯坦（Scott Goldstein）在記者會上表示，已確認有人死亡，但確切人數仍未確定，傷勢則從重度危急到輕傷不等。

日本迪納韋包裝公司與朗維尤緊急應變單位在聯合聲明中表示，一座化學儲槽破裂，造成多起重傷事故。聲明指出，槽內裝有「白液（white liquor）」；這是一種由硫化鈉與氫氧化鈉組成的溶液，用於將木片製成紙漿，相關製程同時涉及高壓與高溫環境。

消防部門起初將事件描述為「重大化學爆炸」，但隨後在另一份聲明中改稱，事故原因是廠內一座化學處理槽發生「內爆（implosion）」。多名遭化學灼傷及其他傷勢的傷者，已被送往朗維尤的PeaceHealth St. John醫療中心，以及華盛頓州溫哥華市的PeaceHealth Southwest醫療中心接受治療。

日本迪納韋工廠近年曾兩度發生火災事故，但均未造成人員傷亡。工廠一名接聽電話的人員拒絕對26日的事故發表評論。消防部門呼籲居民遠離位於哥倫比亞河（Columbia River）附近的工廠，並表示消防人員正與危險物質處理小組合作處理事故。

美國華盛頓州朗維尤的日本迪納韋包裝公司26日發生化學槽破裂事故，已有10人受傷，其中包括1名消防員；另有數量不明的員工下落不明，相關人員正持續進行遺體搜尋作業。圖／取自X / NBC News & Mario Nawfal
美國華盛頓州朗維尤的日本迪納韋包裝公司26日發生化學槽破裂事故，已有10人受傷，其中包括1名消防員；另有數量不明的員工下落不明，相關人員正持續進行遺體搜尋作業。圖／取自X / NBC News & Mario Nawfal

爆炸 紐約時報 美國 化學

延伸閱讀

華盛頓州紙漿廠化學槽內爆 至少10傷、死亡人數不明

加州化學槽爆炸威脅解除 5萬居民仍暫避家外

加州橘郡化學槽危機未解 發現裂縫釋壓助解危

拆除中崩塌！首爾西大門區高架橋意外3死3傷 李在明震怒徹查

相關新聞

影／美國華盛頓州造紙廠化學槽突發內爆！已有人員死亡 現場照片曝光

美國華盛頓州朗維尤（Longview）一家造紙廠26日發生化學槽破裂事故，緊急救援人員目前正確認死亡人數。

華盛頓州紙漿廠化學槽內爆 至少10傷、死亡人數不明

美國華盛頓州今天傳出一座紙漿廠的化學品儲槽內爆並破裂，當局證實至少10人受傷，包括一名趕赴現場救災的消防隊員。當局暫未透...

川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

美國總統川普今天接受年度健康檢查，結束後他透露結果「完美」。川普將在6月14日過80歲生日，他去年重返白宮時是美國史上上...

川普下月屆80歲高齡 今接受年度健檢面臨各界檢視

美國總統川普今天將前往華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）接受年度定期健康檢查，即將於下個月屆滿80歲高齡的他，過去...

50元世界盃球票樂透 報名首日3分鐘額滿…5/30前還有機會

僅售50元的世界盃紐約賽區低價球票抽獎報名活動25日開啟，由於參與抽獎者眾多，在上午10時報名通道開啟僅三分鐘，當日5萬人的報名限額便已全部滿額。抽獎報名活動將一直持續至30日。

報稅1040表 擬增公民身分勾選欄

國稅局(IRS)向移民當局披露納稅人個資引發法律訴訟後，如今考慮在1040申報表加入勾選公民身分選項，配合川普政府加強移民執法，引發移民團體擔憂，若納稅意願下滑，不利國庫歲收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。