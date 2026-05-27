川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

美國總統川普今天接受年度健康檢查，結束後他透露結果「完美」。川普將在6月14日過80歲生日，他去年重返白宮時是美國史上上任時最年長總統，其健康情況受到越來越多檢視。

法新社報導，川普（Donald Trump）去年1月再度上台後，這是他第3次接受醫學檢查。近幾個月來他的一些身體狀況，包括手部瘀青及會議過程中顯露睏倦，引發愈來愈多揣測。

川普今天從檢查地點、華府附近的華特里德軍醫院（Walter Reed Military Hospital）返回白宮途中，在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「檢查結果一切完美！」

不過，外界長期以來指責川普對自身健康情況缺乏透明度。他在第二個總統任期內進行了幾次身體檢查的時間點，又令人有更多疑問。

川普上次進行排定的年度健康檢查是在去年4月。但到了去年10月，他又在未事先對外通知下去了一趟醫院，事後白宮也稱那次是年度體檢，川普則說當天的核磁共振（MRI）檢查顯示他的心血管健康「絕佳」。

根據白宮當時所發布川普的醫師、美國海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）寫的信函，他稱檢查結果顯示川普的心臟年齡「比實際年齡約年輕14歲」。