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川普下月屆80歲高齡 今接受年度健檢面臨各界檢視

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普今天將前往華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）接受年度定期健康檢查，即將於下個月屆滿80歲高齡的他，過去一年來似乎身體微恙，持續引發公眾關注。 美聯社
美國總統川普今天將前往華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）接受年度定期健康檢查，即將於下個月屆滿80歲高齡的他，過去一年來似乎身體微恙，持續引發公眾關注。 美聯社

美國總統川普今天將前往華特里德國家軍事醫學中心（WRNMMC）接受年度定期健康檢查，即將於下個月屆滿80歲高齡的他，過去一年來似乎身體微恙，持續引發公眾關注。

路透社報導，川普經常自詡比民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）更為精力充沛且更健康。拜登去年卸任時已高齡82歲，之前各界曾經質疑他是否勝任總統職務。

不過，近期照片顯示，川普頸部出現斑駁紅疹，加上去年7月曾有影像拍到他腳踝腫脹、手部瘀青疑似以化妝遮蓋，加深外界對其健康狀況的疑慮。

川普生日為6月14日，他在2025年1月展開第二任總統任期時，成為美國史上就職時最年長的總統。

川普 拜登 美國 健康檢查

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