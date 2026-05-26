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美記者涉當大陸代理人被捕 傳寫報告供習近平參閱

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國記者兼政治評論員保肯居住中國逾10年，因涉嫌充當中國政府代理人，目前在美國面臨刑事指控。聯邦調查局指出，他曾撰寫據稱會轉交中國國家主席習近平參閱的機密報告。

美國政治新聞網站Politico報導，在聯邦調查局（FBI）探員希利（Timothy Healy）提交聯邦法院的宣誓書中，他表示保肯（Thomas Pauken II）還曾應中國聯絡人要求接受測謊，並替聯絡人牽線接觸一名有意進入美國總統川普（Donald Trump）政府任職的人士。保肯去年交付後者一支手機與一部筆記型電腦。

保肯告訴FBI，他認為此人有8成可能性會向中國提供機密資訊；希利的宣誓書則寫道：「他現已在美國政府機構工作。」此人姓名並未出現在公開法庭文件中。

保肯自己今年2月遭FBI逮捕，目前仍被羈押。

美國聯邦地區法院法官布林克馬（LeonieBrinkema）已排定本月29日為保肯召開起訴前認罪聽審，這通常意味著被告有意與檢方達成協議，全面或部分認罪。

保肯的辯護律師昨天透過聲明強調，他並未被控從事間諜活動或不當處理機密資訊，而是「在未事先填妥特定必要文件的情況下，替外國政府從事專業性工作」。

根據法院紀錄，FBI似乎曾試圖讓保肯協助反向蒐集情報。FBI宣誓書寫道，他去年1月返美時，美國執法部門已就其活動進行盤問，但直到今年2月才逮捕他。

保肯今年2月再度自中國返美後，FBI同步監控他與前述收下手機和筆電的人士在華府某間飯店會面。保肯那時交給對方一張SIM卡，並邀請此人和他的中國聯絡人合作，「每週繳交一份能影響政策並供習近平參閱的報告」，酬勞為1萬美元。

這次會談過後不久，保肯隨即被捕。希利的宣誓書未提及當局是否已對另外那名人士採取任何措施；負責本案的檢方發言人則拒絕就那人目前狀況發表評論。

保肯面臨重罪指控，他涉嫌違反一項聯邦法律，該法禁止在未向司法部長登記的情況下，在美國境內代表外國政府進行活動。檢方本次援引的刑事法規最重可判處10年刑期，被認為比「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）相關罪責更重。

保肯也以筆名麥葛瑞格（Tom McGregor）撰寫文章，2019年曾出版書籍「美國對中國：從貿易戰到對等協議」（US Vs China: From Trade War To ReciprocalDeal）。

此外，他是共和黨政治人物之子，其父曾在美國前總統雷根（Ronald Reagan）政府任職，並於1994年至1997年間擔任德州共和黨主席。

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