快訊

沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是「Electricity」 蔣萬安用1句話反擊

今年首例女腦膜炎發燒、嘔吐2天亡 累計8例創10年新高

家裡太小不敢養貓？獸醫曝喵星人心中「小宅完美配置」：連浪貓都能適應

聽新聞
0:00 / 0:00

美司法部盼解除白宮宴廳改建限令 指攸關國安

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

針對聯邦法院先前下令暫停總統川普白宮東翼改建宴會廳計畫，美國司法部今天再度請求聯邦法院解除這項禁制令。

路透社報導，司法部說，4月25日在華府希爾頓飯店（Washington Hilton）舉行的白宮記者協會晚宴發生了槍擊案，更凸顯宴會廳安全的重要性。

川普（Donald Trump）2025年秋季宣布動工，要在白宮東翼（East Wing）打造一座可容納千人的國家宴會廳。

國家歷史保存信託（National Trust for HistoricPreservation）於是向法院提起訴訟，指川普的宴會廳計畫未經國會審查程序。這家信託組織是國會早年授權成立的非營利機構。

今年3月底，聯邦法官裁定白宮宴會廳改建工程必須獲得國會批准才能動工，法官同時發布暫停施工令。

司法部昨天向法院提交文件指出，白宮記者協會的晚宴槍擊事件，更凸顯「白宮包括宴會廳在內，都必須具備最先進、最高等級的安全防護」，強調這是攸關國家安全。

同時，司法部也要求法官駁回國家歷史保存信託所提訴訟。

國家歷史保存信託表示，在4月25日晚宴槍擊案發生之後，儘管司法部要求撤案，但他們仍不會撤回訴訟。

白宮 國安 川普

延伸閱讀

川普稱將和賴總統談話 白宮官員：很快就軍售做決定

川普正在白宮內…外圍驚傳數十槍響 槍手遭擊斃 驚魂瞬間曝光

世界盃結束後 國安部擬撤「庇護城市」機場海關

法官剩2人 舊金山移民法庭關閉、逾11萬積案轉移

相關新聞

50元世界盃球票樂透 報名首日3分鐘額滿…5/30前還有機會

僅售50元的世界盃紐約賽區低價球票抽獎報名活動25日開啟，由於參與抽獎者眾多，在上午10時報名通道開啟僅三分鐘，當日5萬人的報名限額便已全部滿額。抽獎報名活動將一直持續至30日。

報稅1040表 擬增公民身分勾選欄

國稅局(IRS)向移民當局披露納稅人個資引發法律訴訟後，如今考慮在1040申報表加入勾選公民身分選項，配合川普政府加強移民執法，引發移民團體擔憂，若納稅意願下滑，不利國庫歲收。

LA送貨機器人暴增 呆萌模樣讓居民又愛又恨

洛杉磯街頭出現大量外送機器人，Serve與Coco兩家公司已部署近千台，引發行人空間、就業與安全爭議。居民對這些「盒狀小車」又愛又恨，既討厭它們阻礙動線，又為它們在雨中努力送餐的模樣感到心疼。學者呼籲導入「機器人友善評分」，在科技與城市生活間尋找平衡。

加州化學槽爆炸威脅解除 5萬居民仍暫避家外

加州消防官員今天表示，橘郡有毒化學儲槽的爆炸威脅已經解除，但約5萬名撤離居民仍須在原地等候，尚不能返回家園

華府國殤日遊行 榮光會百人隊伍舉國旗象徵台美友好

華府國殤日遊行今天登場，駐美代表俞大㵢出席致詞表示，中華民國台灣與美國之間的盟友關係根植於基於共享價值而共同經歷的難關，...

加州警買咖啡聽到呼救聲 發現笨賊失足「卡牆隙」10小時

美國加州沙林納斯（Salinas）一名「笨賊」上週涉嫌在深夜試圖衝入一店內爆竊，期間他從一間戲院屋頂潛入旁邊一間咖啡店行竊，不料過程中失足，整個人直接卡進兩棟建築物之間一道極其狹窄的夾縫內動彈不得，受困長達10小時。最終，當地一班警察翌日早上在該咖啡店休息買咖啡時，聽到他的呼救聲將其拯救出來，並最終把他當場逮捕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。