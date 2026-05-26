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美司法部盼解除白宮宴廳改建限令 指攸關國安
針對聯邦法院先前下令暫停總統川普在白宮東翼改建宴會廳計畫，美國司法部今天再度請求聯邦法院解除這項禁制令。
路透社報導，司法部說，4月25日在華府希爾頓飯店（Washington Hilton）舉行的白宮記者協會晚宴發生了槍擊案，更凸顯宴會廳安全的重要性。
川普（Donald Trump）2025年秋季宣布動工，要在白宮東翼（East Wing）打造一座可容納千人的國家宴會廳。
國家歷史保存信託（National Trust for HistoricPreservation）於是向法院提起訴訟，指川普的宴會廳計畫未經國會審查程序。這家信託組織是國會早年授權成立的非營利機構。
今年3月底，聯邦法官裁定白宮宴會廳改建工程必須獲得國會批准才能動工，法官同時發布暫停施工令。
司法部昨天向法院提交文件指出，白宮記者協會的晚宴槍擊事件，更凸顯「白宮包括宴會廳在內，都必須具備最先進、最高等級的安全防護」，強調這是攸關國家安全。
同時，司法部也要求法官駁回國家歷史保存信託所提訴訟。
國家歷史保存信託表示，在4月25日晚宴槍擊案發生之後，儘管司法部要求撤案，但他們仍不會撤回訴訟。
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