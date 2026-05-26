50元世界盃球票樂透 報名首日3分鐘額滿…5/30前還有機會

僅售50元的世界盃紐約賽區低價球票抽獎報名活動25日開啟，由於參與抽獎者眾多，在上午10時報名通道開啟僅三分鐘，當日5萬人的報名限額便已全部滿額。抽獎報名活動將一直持續至30日。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)的發言人卡西奧·門多薩(Cassio Mendoza)表示，25日當天，報名網站針對部分特定區號的用戶顯示了錯誤訊息，但網站本身並未崩潰，也未出現其他故障。門多薩補充道，市府目前正與售票平台FEVO合作，以盡快解決這些區號相關的技術問題。

這一紐約市民專屬福利5月25至30日期間，每天上午10時開放報名，每天接受5萬人登錄，滿員即關閉，未能搶到機會者只能等待第二天上午10時報名通道重新開啟。根據規則，每人每天只能登錄一次。待總共30萬個報名名額全部滿額後，系統將在後台進行樂透抽獎，中獎名額僅有1000個。

抽獎結果將於6月3日(周三)公布，中獎者將收到電郵通知，並在收到通知後48小時內決定是否接受球票並先付款。每名中獎者可最多購買兩張價值50元的特惠球票，球票僅限在紐約/新澤西賽區舉行的五場小組賽和兩場淘汰賽使用，7月13日在紐約/新澤西舉辦的總決賽並無特惠票出售。

購票者還將同時免費獲得往返接駁巴士服務；為防止黃牛趁虛而入，購票者在賽前抵達紐約市內的接駁巴士集結點時，才會收到實名紙質門票，不可轉讓。

此特惠項目是紐約市民專屬福利，僅年滿15歲且長住在紐約市內的居民才有資格購票。在收到中獎通知並進入付款購票頁面時，購票者須出示其在紐約市長住的證明。家住長島、威郡或新澤西等郊區的居民無法享受這一優惠。

有意參與者可於每日上午10時起登錄專門網站https://regnyctix.com/報名。

賓州大學華頓商學院(Wharton School)的體育商業專家兼講師羅伯特·J·迪吉西(Robert J DiGisi)指出，紐約市民對世界盃門票的瘋狂追捧可能源於多種因素。他提到，50元的票價遠低於紐約市及周邊地區絕大多數職業運動賽事的票價。在足球運動於美國人氣日益高漲的當下，世界盃門票的稀缺性也是引發搶購熱潮的一大原因。

他說：「世界盃約每30年才在美國舉辦一次，而傳統的各類團隊體育賽事卻是年年都在舉辦。」